HLV Klopp bị cách ly khỏi trận quyết đấu Liverpool vs Chelsea

Trợ lý của Klopp, Pep Lijnders sẽ phụ trách “Quỷ đỏ” thay ông Klopp tại Stamford Bridge khi Liverpool - đội đứng thứ 3, cố gắng bám đuổi đội dẫn đầu Man City. Theo AFP, cũng như kết quả kiểm tra của Klopp, 3 thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của nhà cầm quân này đã cho kết quả dương tính, nhưng Liverpool được cho là sẽ không yêu cầu trận đấu bị hoãn.

"Jurgen Klopp sẽ bỏ lỡ trận đấu tại Ngoại hạng Anh của Liverpool với Chelsea vào chủ nhật (2.1) sau khi trả về kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính bị nghi ngờ. HLV của “Quỷ Đỏ” đã báo cáo các triệu chứng nhẹ trước trận đấu, hiện đang bị cách ly”, CLB Liverpool cho biết trong một tuyên bố hôm 1.1.

Không có thêm cầu thủ nào của Liverpool có kết quả dương tính ngoài 3 người giấu tên đã được Klopp xác nhận trước đó. Mặc dù chưa tính đến việc trận đấu có thể gặp nguy hiểm, nhưng Klopp tuần này đã mô tả mỗi ngày mới là một "cuộc xổ số" khi ông chờ đợi để xem có người nào trong đội ngũ của mình có kết quả dương tính hay không. Nếu kết quả dương tính của Klopp được xác nhận, chiến lược gia người Đức cũng sẽ bỏ lỡ trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh với Arsenal vào giữa tuần tới.





Giải Ngoại hạng Anh đã bị tàn phá bởi sự bùng phát của Covid-19 kể từ tháng 12 năm ngoái, trong đó trận đấu giữa Liverpool với Leeds vào Ngày lễ tặng quà bị hoãn do dịch bệnh từ đối thủ. Đến nay đã có 17 trận đấu giải hàng đầu của Anh đã bị hoãn do Covid-19, trong đó HLV của Arsenal, Mikel Arteta đã bỏ lỡ trận đấu sớm vòng này do nhiễm Covid-19, và “Pháo thủ” thua Man City 1-2 trên sân nhà.

Các ngôi sao của Liverpool, Virgil Van Dijk, Fabinho, Thiago Alcantara và Curtis Jones đều có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào tháng 12 vừa qua. Liverpool hiện đang kém Chelsea 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, nhưng tạm bị Man City bỏ xa đến 12 điểm.