HLV Mano Polking chấp nhận tuyển Thái Lan suy yếu, dồn sức cho U.23 đấu Việt Nam

Theo đó, tuyển Thái Lan dù gọi các ngôi sao hàng đầu như Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta, Ekanit Panya và Thanawat Suengchittavon, nhưng HLV Mano Polking quyết định để số cầu thủ này được chơi cho đội U.23 vì cùng thời điểm thi đấu giải châu Á đều ở Uzbekistan.

Đội U.23 Thái Lan do HLV Mano Polking dẫn dắt vừa để thua U.23 Việt Nam 0-1 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Ngay sau giải đấu này, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil đã chia tay đội U.23 (để HLV Worrawoot Srimaka trở lại dẫn dắt chuẩn bị dự giải U.23 châu Á từ đầu tháng 6).

Trong khi đó, tuyển Thái Lan trong tuần này có trận giao hữu gặp Turkmenistan (hạng 134 thế giới) tại tỉnh Sisaket ngày 27.5, và gặp Bahrain (hạng 89 thế giới) ngày 31.5 tại Pathum Thani. Sau đó, cũng bay sang Uzbekistan chuẩn bị thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 ở bảng C cùng với chủ nhà Uzbekistan, Sri Lanka và Maldives từ ngày 8 - 14.6.





Cũng theo HLV Mano Polking: “Tuyển Thái Lan hiện vắng nhiều trụ cột như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided, và các hậu vệ Manuel Tom Bihr, Philip Roller, Kewin Deeromram và Naruebodin Weerawatnodom. Những sự vắng mặt này khiến tôi rất lo lắng, đặc biệt là ở hàng thủ dù cũng đã gọi thay thế nhưng cần xem xét họ qua các trận giao hữu sắp tới đây trước khi gút danh sách. Ngoài ra, có nhiều cầu thủ sẽ tập trung muộn vào cuối tuần này do các CLB còn thi đấu ở Cúp Liên đoàn”.

Về thành phần một số cầu thủ ở đội U.23 cũng được gọi vào tuyển Thái Lan, HLV Mano Polking xác nhận: “Tôi sẽ ưu tiên họ được chơi cho đội U.23 vì cùng thời điểm, và họ cần lực lượng mạnh để lấy lại uy thế của mình sau kỳ SEA Games 31”.

Do đó, các cầu thủ trụ cột như Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta, Ekanit Panya và Thanawat Suengchittavon sẽ chính thức từ tuyển Thái Lan xuống khoác áo đội U.23 chuẩn bị đối đầu lại với U.23 Việt Nam ở bảng C tại vòng chung kết U.23 châu Á diễn ra từ ngày 2.6. Ở trận ra quân U.23 Thái Lan gặp U.23 Việt Nam (do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt) lúc 22 giờ ngày 2.6. Với U.23 Việt Nam, sau trận gặp U.23 Thái Lan, sẽ gặp U.23 Hàn Quốc ngày 5.6 và U.23 Malaysia ngày 8.6 đều diễn ra lúc 20 giờ (giờ Việt Nam).