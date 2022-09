HLV Mourinho nổi trận lôi đình khi AS Roma thua sốc trước Udinese

Trả lời phỏng vấn kênh DAZN, HLV Mourinho nhận mọi trách nhiệm trận thất bại của AS Roma về mình, nhưng cũng cho rằng: “Tôi thích thà để thua 0-4 còn hơn thua 4 trận liền cùng tỷ số 0-1. Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng tôi. Điều này thật tồi tệ cho chúng tôi và cả người hâm mộ, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn”.

AS Roma hành quân đến sân Friuli với sự hưng phấn rất lớn, HLV Mourinho cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala ở hàng công cùng Nemanja Matic và Bryan Cristante ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, trước Udinese có lối chơi chặt chẽ, đầy sức mạnh và phản công cực hay, đội bóng thành Rome nhập cuộc với sự dè dặt đã phải trả giá.

Ngay phút thứ 5 Udinese có bàn mở tỷ số của Udogie ghi, AS Roma sau đó cố gắng tìm bàn gỡ hòa nhưng bất lực trước hàng thủ đối phương trước khi một số cá nhân để mắc lỗi và nhận tiếp bàn thua thứ 2 ở đầu hiệp 2 do Samardzic ghi. Ở cuối trận, AS Roma nhận thêm 2 bàn thua nữa do Pereyra và Lovric ghi cho Udinese đều sau các pha phản công sắc bén.





HLV Mourinho cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi đối đầu trước đối thủ rất lão luyện, họ phòng ngự tốt, biết cách điều chỉnh nhịp độ trận đấu và rất mạnh về thể lực. Vì vậy, chúng tôi không thể mạo hiểm. Nếu chúng tôi chơi quyết liệt với họ sẽ gặp ngay rắc rối. Chúng tôi đã tìm cơ hội, và Dybala, cầu thủ chơi tốt nhất đêm nay của chúng tôi đã có cơ hội gỡ hòa. Nhưng mỗi khi chúng tôi gần như vậy, thì họ lại phản công và ghi bàn để kết liễu trận đấu”.

Về trọng tài đã bỏ qua nhiều tình huống có lợi cho AS Roma, HLV Mourinho cho rằng: “Khi bạn thua 0-4 thì bạn không thể nói gì về trọng tài. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm ở thời điểm quan trọng và phải nhận thất bại sốc nhất từ đầu mùa. Vì vậy, tôi cũng không có gì để nói thêm. Hiện chúng tôi có 10 điểm (xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A), và vẫn đang đứng ở tốp đầu, sẽ cố gắng vượt cú sốc để tạo con đường riêng cho mình trong mùa giải”.