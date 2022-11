HLV Mourinho trêu chọc Lazio phải nhận ‘hậu quả’ trước trận Derby thành Rome

Tình thế đã xảy ra ngay trước trận Derby thành Rome vào cuối tuần này, khi Lazio đối đầu AS Roma trên thánh địa Olimpico lúc 0 giờ rạng sáng ngày 7.11 ở vòng 13 giải Serie A. Vì thế, HLV Mourinho không thể bỏ qua để đáp trả kình địch cùng thành phố.

Trước đó, Lazio thi đấu ở giải Europa League nhưng lượt cuối vòng bảng để thua sốc Feyenoord 0-1, khiến từ vị thế giành ngôi nhất bảng rớt xuống vị trí thứ 3 và phải đi thi đấu tại giải Conference League. Việc phải thi đấu ở giải Conference League (giải cúp hạng 3 tại châu Âu) cũng khiến HLV Maurizio Sarri bực bội với tuyên bố: “Nếu tôi là Chủ tịch CLB Lazio, tôi sẽ ra quyết định từ chối không thi đấu ở giải đấu này”.

Trong khi đó, HLV Mourinho sau khi biết tin Lazio phải xuống đấu giải Conference League lập tức lên tiếng có phần trêu chọc đối thủ: “Tôi nghĩ, họ là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất ở giải đấu này. Tôi nói thành thật. Ở đó có West Ham, Leicester, Fiorentina, Lazio và ai nữa? Villarreal?”.

Cũng theo HLV Mourinho: “Lazio có HLV giỏi, cầu thủ tốt, và tập thể đội bóng đủ mạnh để làm việc đó (vô địch Conference League). Chỉ có điều là họ gặp vấn đề với ông Igli Tare, ông này không muốn đội nhà vô địch giải đấu, vì xem giải Conference League là giải đấu của những kẻ thua cuộc”.





Mùa trước, khi HLV Mourinho vừa đến dẫn dắt AS Roma đã giúp đội bóng thành Rome vô địch Conference League, cũng là danh hiệu vô địch cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng đã bị những người hàng xóm Lazio dè bỉu đó là chiếc cúp của những kẻ thua cuộc.

Tuy nhiên, nay tình thế thay đổi, Lazio dù không muốn cũng phải xuống đấu ở Conference League, và đã bị kình địch của mình AS Roma và HLV Mourinho được dịp đáp trả ngay trước khi 2 đội gặp nhau trên sân Olimpico. Hiện AS Roma và Lazio cũng đang cạnh tranh nhau quyết liệt vị trí thứ 4 ở giải Serie A với điểm số chỉ cách nhau 1 điểm (lần lượt 25 và 24). Do đó, hứa hẹn trận Derby thành Rome sắp tới sẽ vô cùng kịch tính.

Ở diễn biến khác, HLV Ancelotti của Real Madrid lên tiếng ủng hộ HLV Mourinho sẽ đưa AS Roma lên tầm cao mới tại giải Serie A mùa này, sau khi đang từng bước giúp đội bóng thành Rome trở lại mạnh mẽ từ mùa trước. Theo HLV Ancelotti: “Mourinho và AS Roma đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cả 2 bên đều rất cần có nhau. Chính AS Roma đã làm thay đổi Mourinho, và Mourinho cũng đã làm thay đổi AS Roma”.