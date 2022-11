HLV Park Hang-seo: 'Tôi không có nhiều thời gian để xem Borussia Dortmund thi đấu'

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 gặp CLB Borussia Dortmund (diễn ra lúc 19h ngày 30.11 trên sân Mỹ Đình). Trong cuộc trao đổi mới đây, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ ấn tượng của mình về đội bóng nước Đức.

“Thời gian gần đây, tôi không có nhiều thời gian để xem Borussia Dortmund thi đấu. Tuy nhiên, vào năm 1999, tôi từng sang Đức để học và có cơ hội tới sân nhà của họ. Phải khi tới nơi, tôi mới biết sân có sức chứa tới 80.000 chỗ, phải nói là rất ấn tượng. Dù không còn theo dõi đội bóng này thường xuyên, nhưng tôi biết họ rất mạnh và có truyền thống”, ông Park nói.

Nhà cầm quân này tiếp tục nói thêm: “Trong đội hình của Dortmund có Marco Reus - cầu thủ được nhiều người Việt Nam hâm mộ và yêu mến. Ngoài ra, còn còn có những cầu thủ nổi tiếng khác như Mats Hummels và cả Adeyemi, đó là cầu thủ trẻ và khá hay. Họ cũng sử dụng một số cầu thủ trẻ khác nữa. Dẫu sao, tôi cũng biết rằng Dortmund có hệ thống đào tạo trẻ cực kỳ chất lượng và rất mạnh”.

Sau 5 năm gắn bó và gặt hái không ít thành công cùng bóng đá Việt Nam, thầy Park sẽ chia tay bóng đá Việt Nam kể từ ngày 31.1.2023. Thời gian làm việc đủ để nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận ra những vấn đề mang tính căn cơ. Ông không ngần ngại chỉ ra rằng đào tạo trẻ chính là điểm yếu của bóng đá Việt Nam.





“Bóng đá Việt Nam hiện tại đang có vấn đề trong khâu đào tạo trẻ. Với hệ thống đào tạo trẻ như thế này thì cực kì khó để có thể phát triển. Chúng ta thấy rằng, mọi khía cạnh từ đào tạo trẻ, huấn luyện và mọi thứ nó cần phải được nằm trong một hệ thống. Nếu ở trong hệ thống đó mà chúng ta không tìm ra được những nhân tài thì chắc chắn hệ thống đó có vấn đề.

Còn nếu tìm không được thì bắt buộc chúng ta phải xây dựng lại. Nếu như trong tương lai, chúng ta không có hành động cụ thể để thay đổi hệ thống đào tạo trẻ thì tôi nghĩ rằng tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ rất khó để phát triển”, ông Park Hang-seo nói.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đội bóng nước Đức có sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu như Emre Can, Mats Hummels hay Marco Reus đối đầu với Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng hay Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam.

Chiều ngày 23.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp cùng đại diện các đơn vị trực thuộc công an thành phố Hà Nội, Công ty Bảo vệ KTC Việt Nam, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình và Công ty Cổ phần Truyền thông Thế hệ mới (Next Media) về công tác an ninh, an toàn tại trận giao hữu giữa ĐTVN và CLB Borussia Dortmund diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30.11 trên sân Mỹ Đình.

Ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký LĐBĐVN đã nói trong buổi họp: “Số lượng thành viên thuộc CLB Borussia Dortmund tới Việt Nam rất đông, vì bên cạnh hoạt động chính là trận đấu giao hữu, CLB cũng có các hoạt động bên lề giao lưu cùng khán giả Việt Nam. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn là rất quan trọng và cần có sự phối hợp từ tất cả các bên”.