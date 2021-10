Hòa Bình: Tạm giữ hành chính 16 người khai thác khoáng sản trái phép

Trưa 4.10, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hành chính 16 người và nhiều máy xúc, ô tô để xử lý về hành vi khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Ngoài ra, công an tỉnh này cũng cho biết đang truy tìm 4 người lái máy xúc liên quan đến vụ việc đang bỏ trốn để xử lý.

Trước đó, ngày 3.10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, bắt quả tang một nhóm người đang sử dụng máy xúc, xe tải để khai thác khoáng sản đất trái phép tại khu vực đồi Bốt (thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, H.Lương Sơn, Hòa Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Hòa Bình xác định có 4 máy xúc khai thác đất, 16 xe tải vận chuyển đất ra khỏi khu vực khai thác. Phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, 4 người lái máy xúc đã bỏ trốn. Công an tỉnh Hòa Bình đã lập biên bản tạm giữ hành chính 16 người và các phương tiện liên quan để xử lý.





Bước đầu, nhóm người vi phạm khai nhận làm việc cho Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Bình Minh để khai thác, san hạ cải tạo hạ thấp mặt bằng, sau đó xúc lên xe ô tô vận chuyển đi.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, thời điểm công an đưa nhóm người và các phương tiện vi phạm về trụ sở làm việc, nhóm này còn không hợp tác, cố tình chống đối, nhưng sau đó lực lượng công an đã buộc toàn bộ người và phương tiện liên quan phải về trụ sở để làm việc, xử lý theo quy định.