Hoa hậu H'Hen Niê chào năm 2022 với sắc đỏ rực rỡ

Hình ảnh ngũ hổ với sự uy nghiêm, linh thiêng hàm chứa sức mạnh và sự dũng mãnh mang đến cho bộ ảnh chào năm 2022 của H'Hen Niê và các học trò nhiều ý nghĩa.

Đón chào năm Nhâm Dần, rất nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đã đưa hình ảnh linh vật hổ lên họa tiết thời trang. Chọn concept chụp ảnh với ngũ hổ để chào đón năm Nhâm Dần, H'Hen Niê, Stephen Nguyễn và Thanh Tuyền chọn trang phục mang gam màu đỏ và xanh lá cây từ nhà mốt Vũ Ngọc & Son.

Nàng hậu diện đầm dạ hội màu đỏ rực, thiết kế cúp ngực tôn dáng với phom đuôi cá ôm sát, kết hợp cùng nơ to bản và đuôi dài phía sau. Gam màu đỏ rực trên chất vải gấm jacquard mang đến vẻ đẹp rực rỡ đầy uy quyền cho mentor của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên.

Người mẫu Thanh Tuyền chọn đầm cúp ngực màu xanh lá mát mắt. Thiết kế có phần vai trễ trên phom dáng ôm sát giúp khoe vóc dáng gợi cảm của người mẫu trẻ.

Stephen Nguyễn chọn bộ suit freesize với thiết kế vai vuông nam tính và mạnh mẽ. Kể từ sau khi giành ngôi Quán quân The Next Face Vietnam 2021, Stephen Nguyễn trở thành gương mặt người mẫu đắt show, sải bước trong hàng loạt các show diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Lễ hội Thời trang, Pink Show...

Gu thời trang rực rỡ sắc màu của team H'Hen Niê trong bộ ảnh mừng xuân Nhâm Dần. Ngay cả trước khi sân chơi dành cho các người mẫu trẻ kết thúc, nàng hậu người Ê đê vẫn luôn là mentor năng động nhất trong việc tổ chức nhiều buổi chụp ảnh cho team, hỗ trợ và nâng đỡ các học trò của mình ngoài khuôn khổ vai trò huấn luyện viên.

Ngoài trang phục dạ hội từ Vũ Ngọc & Son, team của H'Hen Niê còn diện áo dài từ La Sen Vũ. Ba cô trò tiếp tục chọn các gam màu nóng: hồng, xanh, tím cho những mẫu áo dài in thêu họa tiết dân gian và các cảnh sinh hoạt văn hóa truyền thống ngày Tết Nguyên đán của người Việt.





Áo dài nam màu tím của Stephen Nguyễn cũng có hình ảnh chú hổ dũng mãnh của năm Nhâm Dần 2022.

Áo dài màu hồng tím của H'Hen Niê được phối họa tiết dân gian và họa tiết linh vật hổ. Sau concept ngũ hổ, ba cô trò đổi sang concept vân mây khi chưng diện áo dài.

Ảnh: Hoàng Phúc

Trang điểm & làm tóc: Hàng Thanh Thiện, Bi Hà

Stylist: Kiệt Cao

Trang phục: Vũ Ngọc & Son, La Sen Vũ

Set Design: Nina Nguyen