Hoa hậu Phạm Hương: 'Tôi không có ý định trở lại showbiz Việt'

Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Phạm Hương lên kế hoạch về Việt Nam hoạt động nghệ thuật thu hút sự quan tâm của dân mạng. Tin đồn xuất phát từ việc người đẹp chia sẻ về những kỷ niệm sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đáng chú ý, khi nhà thiết kế Đỗ Long cũng có những chia sẻ về hành trình đã đồng hành cùng Phạm Hương trong suốt cuộc thi cũng như các hoạt động sau khi người đẹp đăng quang, thì cô liền bảo đàn anh: "May sẵn đầm đẹp, chờ em về nhé". Chia sẻ này càng khiến người hâm mộ tin rằng cô đã có kế hoạch về nước sinh sống và hoạt động.

Tuy nhiên, khi liên hệ với Phạm Hương, người đẹp phủ nhận thông tin sẽ về Việt Nam lúc này. Cô tâm sự: "Như mọi người đã biết, Phạm Hương vừa sinh em bé thứ hai nên không có kế hoạch về Việt Nam sắp tới. Đồng thời, Phạm Hương cũng không có ý định trở lại showbiz Việt vì muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình, con cái và công việc hiện đang theo đuổi tại Mỹ".

Bên cạnh đó, mỹ nhân gốc Hải Phòng gửi lời cảm ơn đến những tình cảm của mọi người, của cộng đồng fan dành cho mình. Phạm Hương bày tỏ sự hạnh phúc khi được mọi người yêu thương và quan tâm dù đã rời xa showbiz suốt 3 năm qua. Ngoài ra, hoa hậu 9X cũng gửi lời chúc đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021. Người đẹp hy vọng cuộc thi sẽ tổ chức thật thành công và tìm ra những đại diện xuất sắc. "Những mùa thi sau, nếu điều kiện thuận lợi, Phạm Hương nhất định sẽ đồng hành cùng chương trình", người đẹp bày tỏ.





Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và nhanh chóng trở thành tên tuổi được săn đón của các nhãn hàng. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình bốc lửa, người đẹp gốc gốc Hải Phòng từng được xem là hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp phụ nữ hiện đại. Cô từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017)...

Sau khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Phạm Hương quyết định sang Mỹ định cư và tận hưởng cuộc sống gia đình. Vào cuối tháng 12.2019, cô bất ngờ khoe con trai đầu lòng tên Maximus khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Đầu tháng 9.2021, người đẹp thông báo đã sinh con thứ hai, bé tên Apollo. Phạm Hương cho biết cô hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ. "Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, mẹ nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", hoa hậu từng bày tỏ.