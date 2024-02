Khi nhìn lại hành trình của mình kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cho đến hiện tại bạn vẫn giữ được độ hot, bạn cảm thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy đó là sự may mắn. Cho đến hiện tại, tất cả dự án, hoạt động mà tôi làm đều xuất phát từ việc mình thích chứ không phải vì điều gì khác. May mắn, hầu hết những sê ri tôi sản xuất đều được mọi người đón nhận. Để nói về độ hot này, tôi nghĩ phần nhiều là may mắn hoặc do tôi đặt nhiều tình cảm, nhiệt huyết vào dự án đó nên được khán giả công nhận.

Trong hành trình của Thùy Tiên, hào quang luôn đi đôi với những trắc trở. Vậy động lực khiến bạn vực dậy tinh thần?

Tôi nghĩ đó chính là những nỗ lực và cố gắng của mình, không lẽ vì những điều tiêu cực tới mà mình dừng lại, khiến những thứ mình đã làm trở nên uổng phí. Tôi hiểu rằng cuộc sống luôn có điều tích cực và tiêu cực, tôi đã quá may mắn khi nhận được những niềm vui, thế nên, tôi xem những thứ tiêu cực là "gia vị" không thể thiếu trong cuộc sống này.

Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi vì sao thị phi cứ bủa vây mình?

Nếu chỉ nhìn vào những điều tiêu cực thì có thể mình sẽ nghĩ đang bị "tam tai" nhưng nhìn tổng quan một năm qua câu chuyện không đến mức như thế. Tôi cảm thấy mình đã làm nhiều thứ, nếu mình không thấy những điều đã làm được thì chắc chắn không thể vượt qua thử thách khi nó tới.

Tuy vậy, chắc chắn khi ở trong "cơn bão" đó mọi thứ đều rất tệ. Đối với tôi, khi đang có một chuyện cần giải quyết, tôi không đi ra ngoài, không cố gắng tìm đến niềm vui để quên đi nỗi buồn. Thông thường, vấn đề phải được giải quyết thì tôi mới vui được chứ trong lúc đó không thể nào tôi đi chơi với bạn bè. Giai đoạn đó, tôi thường cảm thấy bị cô lập vì chỉ ở nhà một mình và ít nói chuyện với ai. Tôi chỉ tiếp xúc với người khác để trao đổi phương án giải quyết chứ tôi không than thở.

Có phải Thùy Tiên sợ thông tin về cảm xúc của mình lọt ra ngoài hay bạn có thể tự chữa lành cho chính mình khi đối diện với ồn ào?

Tôi thấy mình không cần phải nói ra nỗi buồn, ở thời điểm hiện tại là như thế nhưng sau này tôi không biết có thay đổi hay không. Tuy nhiên, khi đi làm, tôi vẫn phải chuyên nghiệp và ở trong tâm thế tốt nhất. Nhưng tôi có thấy rằng thần thái của mình không thể nào bằng được lúc mình vui vẻ. Tôi chắc chắn điều đó vì tâm sinh tướng, dù mình cố gắng che giấu thì nó vẫn hiện lên một chút cảm xúc. Tôi chỉ cố gắng công việc không bị trì hoãn khi những điều tiêu cực đến.

Nhiều người tò mò mối quan hệ giữa Thùy Tiên với ông Nawat Itsaragrisil cũng như tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện thế nào?

Tôi nghĩ những điều mọi người đang sợ cũng là chuyện bình thường, đôi khi mối quan hệ trong gia đình cũng có những lúc hiểu lầm lẫn mâu thuẫn. Do tôi là người của công chúng và tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng rất nổi tiếng nên những hiểu lầm được mọi người quan tâm nhiều hơn. Từ đó, mọi người sợ rằng mối quan hệ giữa tôi và tổ chức không còn được như trước, tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhắn tin chúc mừng năm mới nhau.

Bây giờ, tôi đã thay đổi nhiều về tính cách vô tư của mình. Trước đây, tôi còn tệ hơn nhiều nên tôi phải chủ động thay đổi, điều này xuất phát từ nhiều chuyện khác chứ không phải chỉ riêng câu chuyện với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Hiện tại, tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm gia đình nhiều hơn chứ hồi xưa ai nhắn tin tôi mới trả lời. Khi tôi ở một mình, tôi có một thế giới riêng và ít tiếp xúc với mọi người nhưng bây giờ tôi đã khác.

Năm vừa qua, Thùy Tiên có ý định lấn sân sang mảng điện ảnh. Vậy bạn có thể chia sẻ quá trình đi thử vai ở các đoàn phim?

Tôi đi thử vai khá nhiều và nhận được một vài lời mời nhưng sau đó tôi thấy mình cần thêm thời gian để trau dồi nên tôi chưa đồng ý. Vì tôi nghĩ rằng khi mình lấn sân sang một mảng nào đó, tôi phải thật sự có thực lực chứ không phải dựa vào danh hiệu hoa hậu. Đó là lý do tôi cân nhắc kỹ lưỡng trong khâu chọn dự án. Tuy nhiên, tôi không dám nói rằng mình kén chọn để có một dự án hay và bùng nổ bởi điều này rất khó nói cũng như phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Nhưng ít nhất, tôi cần cảm thấy mình đủ năng lực và bộ phim đó phải hợp với mình. Thật ra có những bộ phim tôi đi thử vai không chỉ để có vai mà tôi muốn trau dồi kiến thức. Khi gặp những nhà sản xuất và đạo diễn lớn, họ sẽ tư vấn thêm hoặc đưa ra ý kiến về chuyên môn giúp ích cho mình.

Nếu trở thành diễn viên chuyên nghiệp, chắc chắn bạn sẽ phải có những phân cảnh thân mật hoặc "cảnh nóng" với bạn diễn. Bạn có suy nghĩ và sẵn sàng cho điều này trước khi có ý định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh?

Chắc "cảnh nóng" thì không vì nó rất khó cho tôi. Nếu sau này tôi có trở thành diễn viên thì trong bộ phim đầu tay khán giả vẫn nhớ tôi là hoa hậu trước dù mình là người có thực lực và diễn xuất tốt. Mọi người cũng hiểu rằng hoa hậu thường đi đôi với thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống nên thời gian đầu đóng phim tôi chưa dám đóng "cảnh nóng".

Sau vài năm đăng quang, các hoa hậu khác bắt đầu có cuộc sống ổn định hơn, thậm chí, xây nhà cho gia đình. Còn Thùy Tiên như thế nào?

Đó là những mục tiêu của mình và tôi đã làm được. Tuy nhiên, tôi không nói quá nhiều trước truyền thông vì sợ gây ảnh hưởng đến người thân. Có một số người sẽ nói rằng như thế này là chưa đủ và cần phải làm thêm nhiều thứ khác. Dĩ nhiên, mọi người có những cách đánh giá khác nhau nhưng đôi khi những bình luận không hay sẽ khiến người thân phiền lòng. Bên cạnh đó, nếu đọc những bình luận như "nhà vậy chưa đủ to", tôi cũng buồn nên tôi không muốn đưa thông tin đó lên mạng xã hội.

Mỗi mùa tết đến, Thùy Tiên có bao giờ cảm thấy tủi thân vì hoàn cảnh gia đình?

Tôi quen với cuộc sống độc lập nên nhiều khi mọi người khắng khít hơn tôi lại thấy lạ. Vì từ nhỏ đến lớn đã như thế và người thân thấu hiểu cho tính cách của tôi. Chỉ cần tôi nói rằng mọi chuyện vẫn ổn thì ba mẹ cũng không hỏi thêm.

Thùy Tiên đã bị hối thúc chuyện lập gia đình?

Tôi chưa bao giờ bị thúc ép và từ xưa đến giờ cũng không ai hỏi tôi những câu đó. Ngày trước tôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng con nhưng gần đây tôi thấy những bạn bè, đồng nghiệp lập gia đình, tôi cũng có mơ ước. Bởi tôi thấy họ có những thay đổi tích cực trong cuộc sống, tôi thấy họ sinh con xong trưởng thành hơn nhiều và tôi cũng thích con nít nữa. Vì vậy, tôi nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ giống họ, đó là lấy chồng sinh con.

Đôi khi hoàn cảnh gia đình của mình tạo ra nỗi sợ nhất định về chuyện hôn nhân. Bạn nghĩ như thế nào về điều này ?

Từ nhỏ tới lớn, tôi cũng có yêu đương nhưng không nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con. Tôi cũng không đặt ra bất kỳ cột mốc nào cho việc này vì tôi không có nhiều niềm tin vào hôn nhân. Nhưng càng lớn, tôi gặp gỡ nhiều người hơn, tôi thấy rằng câu chuyện gia đình của mình không có gì quá ghê gớm, quá tiêu cực nên tôi có niềm tin vào hôn nhân hơn. Khi môi trường xung quanh thay đổi, thấy mọi người có gia đình hạnh phúc, tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ lấy chồng.

Mỗi người đều có lo lắng khi nói về chuyện kết hôn, còn Thùy Tiên thì sao?

Tôi nghĩ mình cũng có, tôi từng sợ hoàn cảnh gia đình của mình như thế không ai dám lấy mình chứ tôi không cao lắm hoặc quá giỏi để mọi người không với tới.

Nếu sau này có người yêu, bạn có sẵn sàng công khai?

Quan điểm của tôi là khi nào tôi cưới mới công khai. Vì khi công khai rồi sau đó lỡ không may chia tay và quen người khác thì sẽ có những tin đồn không hay xoay quanh mình nên khi nào chắc chắn tôi sẽ thông báo đến mọi người.

Đối với Thùy Tiên, thời điểm nào trong cuộc đời là khủng hoảng nhất?

Nếu nói khủng hoảng đến mức không đứng lên được chắc là không có. Vì hiện tại, tôi vẫn còn ngồi đây có nghĩa là vẫn ổn. Thông qua những thăng trầm của mình, tôi mong muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng khi mình gặp khó khăn, thử thách hãy nghĩ đến sự biết ơn. Vì có những điều chúng ta hiển nhiên có được nên đôi khi mình quên đi điều này, để rồi khi thử thách tới chúng ta chỉ thấy toàn những thứ tiêu cực thay vì thấy được bản thân đã có nhiều thành tựu trong suốt những năm qua. Tôi mong muốn các bạn trẻ hãy củng cố lòng biết ơn để khi thử thách đến các bạn có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng nhất.

Trên Facebook thi thoảng vẫn chia sẻ lại khoảnh khắc bạn bị mời khỏi thảm đỏ một sự kiện khi vẫn chưa chụp ảnh xong lúc chưa nổi tiếng. Khi xem lại khoảnh khắc đó, bạn có thấy chạnh lòng không?

Tôi không nhớ rõ nhưng tôi thấy chuyện đó bình thường, không có gì buồn hay tủi thân vì đó là quy luật. Lỡ như đằng sau tôi là một ngôi sao lớn thì sao, lúc đó mình có là ai đâu mà bắt họ đứng đợi mình.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Thùy Tiên với Quang Linh và team châu Phi như thế nào?

Mối quan hệ của tôi với anh Quang Linh và cả team châu Phi vẫn bình thường, chúng tôi có nhắn tin hỏi thăm nhau. Chúng tôi vẫn là những đối tác, ủng hộ những dự án của nhau và giữ một mối quan hệ tốt đẹp.

Cảm ơn những chia sẻ của Thùy Tiên!