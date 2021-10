'Họa mi nước Anh' Adele lần đầu tiết lộ về bạn trai và album mới trên tạp chí Vogue

Diện mạo mới của Adele trên trang bìa tạp chí Vogue Anh và Mỹ số tháng 11 khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Nữ ca sĩ khoe nhan sắc và vóc dáng thon gọn hậu giảm cân. Cô chuẩn bị tái xuất làng nhạc sau 6 năm im ắng, mở màn bằng việc ra mắt ca khúc Easy On Me vào ngày 15.10.

Lần đầu nói về sản phẩm mới, Adele chia sẻ: "Tôi cảm thấy album này là sự tự hủy hoại bản thân, sau đó là soi chiếu lại và chuộc lỗi. Tôi sẵn sàng cho mọi người thấy những khía cạnh khác về con người tôi". Nữ ca sĩ muốn mang đến câu chuyện mới, khác biệt với bản hit Hello hay loạt album đình đám trong quá khứ.

Album mới đánh dấu giai đoạn Adele chia tay chồng cũ Simon Konecki. "Họa mi nước Anh" đau lòng vào khoảnh khắc con trai Angelo 9 tuổi hỏi vì sao bố mẹ không còn yêu nhau. Cô quyết định thu âm album mới, với những bài hát về ly hôn và sự tan vỡ, như lời giải thích dành cho con trai trong tương lai.





Nhắc đến chồng cũ Simon Konecki, Adele thổ lộ: "Không ai trong chúng tôi làm điều sai trái hay gây tổn thương cho nhau. Anh ấy không phải là một trong những người yêu cũ của tôi. Anh ấy là bố của con tôi".

Hiện tại, Adele công khai hẹn hò với Rich Paul - người đại diện của nhiều ngôi sao bóng rổ. Cả hai là bạn bè trước khi chính thức yêu đương vào đầu năm nay. Giọng ca Some One Like You nhận xét bạn trai mới là người thông minh, vui tính và cho cô cảm giác an toàn.

Vượt qua chuyện buồn quá khứ, Adele tìm thấy phiên bản mới của chính mình: "Tôi 33 tuổi, đã ly hôn và là mẹ của một cậu con trai. Tôi biết mình muốn gì và không muốn gì". Người hâm mộ khắp thế giới đang trông chờ sự trở lại của "họa mi nước Anh".