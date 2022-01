Hoàn tất hồ sơ vụ tấn công báo điện tử VOV

Ngày 19.1, trung tá Nguyễn Văn Đây, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để kết thúc điều tra vụ án Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Cát Hanh, H.Phù Cát, Bình Định) có hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động mạng. Theo điều tra của cơ quan công an, Thịnh là người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng và đã nghiên cứu cách tấn công báo điện tử VOV thuộc Đài tiếng nói Việt Nam trong tháng 6.2021 để phản đối các bài viết về bà Hằng; khiến việc truy cập vào báo này bị tê liệt.





Theo kết quả điều tra ban đầu, Thịnh đã 88 lần tấn công 23 website. Ngoài tấn công website của báo điện tử VOV, Thịnh còn tấn công nhiều website của Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Luật TP.HCM, UBND TP.Đà Nẵng...