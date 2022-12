Hoàng tử Harry tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn với anh trai - Hoàng tử William

“Tôi và anh William đều chứng kiến ​​những gì xảy ra trong văn phòng của bố nên có thỏa thuận rằng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với văn phòng của mình”, Hoàng tử Harry nói trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu phát trên Netflix: Harry & Meghan.

Công tước xứ Sussex 38 tuổi, nói tiếp: “Tôi thà bị báo chí ‘tiêu diệt’ còn hơn là chơi trò này với mong muốn văn phòng của anh trai tôi làm đúng như những gì chúng tôi đã hứa. Nhưng anh tôi không bao giờ làm, điều đó thật đau lòng".

Harry và vợ - Meghan Markle - cũng kể chi tiết thời điểm báo chí đăng tải thông tin bất lợi về họ bắt đầu sau chuyến đi Úc năm 2018. “Vấn đề là khi ai đó sắp kết hôn, người lẽ ra phải đóng vai trò hỗ trợ thì lại dựa vào ánh hào quang sân khấu khiến mọi người khó chịu. Điều đó làm thay đổi cán cân bởi vì anh ấy tin rằng cách duy nhất để tổ chức từ thiện của anh có thể thành công và cách duy nhất để danh tiếng của anh có thể phát triển hoặc cải thiện là xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo”, Harry giải thích trong phim tài liệu.

Đã có những tin đồn rạn nứt trong nhiều năm giữa Hoàng tử William (40 tuổi) và em trai kể từ khi Harry bắt đầu hẹn hò với Meghan Markle - một nữ diễn viên Mỹ - vào mùa hè năm 2016.

Tuy nhiên, sự chia rẽ thậm chí còn lớn hơn sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia đầy tai tiếng vào tháng 1.2020 và tham gia một cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey hồi tháng 3.2021.

Cả Harry và Markle đều cáo buộc với người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng vào thời điểm đó rằng các thành viên của Hoàng gia Anh đưa ra những bình luận thiếu tế nhị về chủng tộc, về màu da của đứa con đầu lòng của họ.

Cựu ngôi sao phim truyền hình cũng tuyên bố với Oprah Winfrey (68 tuổi) rằng vợ Hoàng tử William - Kate Middleton (40 tuổi) bật khóc trước đám cưới của cô vào tháng 5.2018 vì họ tranh cãi chuyện chọn váy phù dâu cho Công chúa Charlotte - con gái của William.

Các cáo buộc ngay lập tức khiến Hoàng tử và Công nương xứ Wales chuyển sang chế độ “phòng thủ” và bác bỏ mọi chuyện. Vài ngày sau cuộc phỏng vấn, William nói với các phóng viên rằng Hoàng gia “không phải là một gia đình phân biệt chủng tộc”.





Nhà báo Katie Nicholl có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia trong nhiều năm, sau đó cho biết Kate Middleton “rất đau lòng” về vụ khóc lóc bị phanh phui vì cô ấy “cực kỳ cẩn thận trong cách đối xử với người khác”.

Nhà báo điều tra Tom Bower nhiều tháng sau đó cũng khẳng định rằng Markle là người đã khiến chị dâu của cô “bật khóc”. Kể từ đó, Harry và William tránh mặt nhau tại các sự kiện Hoàng gia.

Vào tháng 6.2022, có thông tin cho rằng hai anh em không lên kế hoạch đi chơi trong Lễ kỷ niệm Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II. Harry hiện đang sống ở California với Markle trong khi William vẫn cư trú ở Vương quốc Anh.

Ngay cả tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9.2022 cũng không thể đưa các cháu trai của bà trở lại với nhau.

Một nguồn tin thân cận với Hoàng tử Harry nói với tờ Sunday Times (Anh) rằng việc xuất hiện bên nhau là điều “không thoải mái” đối với cả hai nhưng “mọi người đều đang cố gắng hết sức”.

Lúc đó Katie Nicholl có giải thích vì sao William lại khó tha thứ cho Harry đến như vậy. “Anh ấy luôn nghĩ rằng Harry sẽ là trợ thủ đắc lực của mình, giờ thì anh đang tự mình làm điều đó. Ơn trời là anh ấy có Kate bên cạnh”, tác giả cuốn sách The New Royals - Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown cho biết.

Nhận xét này ám chỉ đến tuyên bố trước đây của Harry rằng William “bị mắc kẹt” trong cuộc sống Hoàng gia, vì anh trai là người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh.

“Hy vọng rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ”, Hoàng tử Harry nói với Winfrey trong cuộc phỏng vấn năm 2021. “Tôi yêu William vô cùng… Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian địa ngục”.