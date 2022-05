Hoàng tử William và vợ xuất hiện cùng Tom Cruise tại buổi ra mắt ‘Top Gun: Maverick’

Công nương Kate Middleton mặc chiếc đầm đen của Roland Mouret với đường viền cổ trắng, mái tóc buông xõa làm nổi bật đôi bông tai. Trong khi đó, Hoàng tử William mặc bộ tuxedo đen cổ điển và thắt nơ. Chút thú vị là đôi giày của hoàng tử hiệu Crockett&Jones thêu hình máy bay F18 – tiêm kích Tom Cruise lái trong phim Top Gun: Maverick!

Hoàng tử William từng là phi công trực thăng của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh. Công nương Kate được giới thiệu với các diễn viên khác trong phim như Jennifer Connelly, Miles Teller..., theo People

Buổi ra mắt phim ở London không phải lần đầu tiên Hoàng tử William (39 tuổi) và Kate (40 tuổi) đến xem bộ phim bom tấn rất được mong đợi. Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đã xem phần tiếp theo của Top Gun theo lời mời của Tom Cruise vì từng nghe nói Hoàng tử William là một khán giả hâm mộ bộ phim Top Gun ra rạp năm 1986.

“Chúng tôi có nhiều điểm chung, Cả hai chúng tôi đều yêu nước Anh, đều là phi công và đều thích bay”, Tom Cruise nói về Hoàng tử William tại buổi ra mắt phim do Paramount Pictures và The Film and TV Charity tổ chức. The Film and TV Charity là tổ chức từ thiện hỗ trợ hàng trăm nghìn người làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh - truyền hình Anh, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều kỹ thuật viên, thợ thủ công lành nghề mất kế sinh nhai.





Đối với Tom Cruise (59 tuổi), đây không phải là cuộc gặp gỡ hoàng gia duy nhất trong tuần của anh. Hôm 15.5, nam diễn viên đồng tổ chức một sự kiện truyền hình quy mô lớn kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II (96 tuổi).

Năm 2017 Tom Cruise từng ăn tối với Hoàng thân Philip tại Cung điện Buckingham. Anh gặp Công nương Diana cùng với vợ cũ - nữ diễn viên Nicole Kidman - vào năm 1992 tại Leicester Square Empire Cinema trong buổi ra mắt bộ phim lãng mạn Far and Away. Tom Cruise cũng tham dự lễ tang của Công nương Diana vào năm 1997 cùng với Kidman.

Ngày 18.5 Tom Cruise xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes ở Pháp để quảng bá bom tấn Top Gun: Maverick trước hàng ngàn khán giả hâm mộ.