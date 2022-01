Hoành tráng đêm vinh danh Top 100 Phong cách doanh nhân 2021-2022

Sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nhân và doanh nghiệp bứt phá đi lên với tinh thần mạnh mẽ đón đầu xu hướng, đổi mới sau những thử thách của đại dịch Covid-19. Đây còn là cơ hội kết nối, kiến tạo mạng lưới những doanh nghiệp để thúc đẩy giao thương toàn cầu.

Đây là mùa giải lần thứ 12 được tổ chức thành công. Năm nay, với chủ đề “Người tiên phong”, giải thưởng vinh danh những doanh nhân có mô hình kinh doanh tiên phong, nổi bật trong từng lĩnh vực, ngành nghề, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Nhiều hạng mục được vinh danh như: Top 10 Nhà đầu tư tiên phong; Top 100 Người tiên phong các ngành: Ngành Bất động sản/Vật liệu xây dựng/Nội ngoại thất; Ngành Thời trang & Phụ kiện; Ngành Làm đẹp, Thể Thao & Sức Khỏe; Ngành Truyền thông/Công nghệ thông tin; Ngành Đào tạo/Giáo dục & Hỗ trợ doanh nghiệp; Ngành Du lịch/Ẩm thực/Nhà hàng/Khách sạn; Ngành Xuất nhập khẩu/Vận chuyển/Công nghiệp...

Trước những thách thức, biến động của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nhân với bản lĩnh của mình đã bứt phá vươn lên với tinh thần mạnh mẽ tiên phong đổi mới, tích cực chuyển đổi số hoặc chọn cách chuyển hướng kinh doanh để đối phó khủng hoảng và phục hồi hoạt động doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới. Những doanh nhân xuất sắc, có hoạt động nổi bật, dám chuyển mình để thích ứng với những thay đổi, biến động của thị trường đã xứng đáng được vinh danh trong đêm trao giải.

Năm nay, bên cạnh Lễ vinh danh Top 100 Người Tiên Phong tại Việt Nam, chương trình còn vinh danh các doanh nhân tiên phong đến từ nhiều nước trên thế giới như: Singapore, Thái lan, Hàn Quốc, Iran, Nga, Kenya, Úc, Trung Quốc...





Trong khuôn khổ Lễ vinh danh Top 100 Phong cách doanh nhân - Người Tiên Phong 2021-2022, còn có tọa đàm Leader Talk với chủ đề “Tầm nhìn quyết định tương lai” với sự tham gia chia sẻ của các doanh nhân uy tín, thành đạt ở nhiều lĩnh vực như: TS Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Bến Thành Holdings, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Văn Lang, Doanh nhân Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng & VLXD TP.HCM, Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Vật liệu Xây dựng Secoin, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; Doanh nhân Paul Le - Head of CSV (Creating Shared Values) - Trade Promotion VN - Vice President of Central Retail in Vietnam và phần điều phối buổi tọa đàm của TS Nguyễn Thu Hương - Tổng giám đốc Nam Hương Group, Trưởng ban tổ chức chương trình, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời trực tiếp và trực tuyến.

Nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn với phần trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu được thiết kế và dàn dựng hoành tráng.

Top 100 Phong cách doanh nhân - Người Tiên Phong 2021-2022 có sự đồng hành của 2 Đơn vị tài trợ Kim cương là Nova Service - Một thành viên thuộc Tập đoàn Nova Group và Bamboo Airways - Một thành viên của Tập đoàn FLC, RAM (JVA) - Đơn vị tài trợ Vàng, NPS Vietnam - Đơn vị tài trợ Bạc, cùng các đơn vị đồng hành khác như Internet Expo, Adora, Big Tree, Goldsun Media Group, HiTV, BIO-H Stemcell, Invest TV…

Giải thưởng Top 100 Phong cách doanh nhân - Người Tiên Phong 2021-2022 là giải thưởng uy tín thường niên dành cho cộng đồng doanh nhân mang tầm cỡ quốc tế được phối hợp tổ chức bởi Tạp chí Phong Cách Doanh Nhân cùng Mạng lưới BSIN Global và được Nam Hương Media Group thực hiện với sự chỉ đạo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.