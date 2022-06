Học bí quyết “ăn gian tuổi” nhờ cách mix đồ khéo như ca sĩ Lưu Tích Quân

Thương hiệu thời trang Stella Mccartney đã giới thiệu bộ sưu tập hè Resort 2023 với chủ đề khám phá sự hồn nhiên và tự do của tuổi thơ. Các loài chim ở Anh như chim sẻ vàng, gõ kiến, bói cá cất cánh trên những chiếc quần có in họa tiết và chiếc áo gi lê thoải mái. Trang phục cut out với những khoảng hở táo bạo như tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ.