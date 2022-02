Học sinh Hà Nội háo hức đi học lại sau 9 tháng

Là địa phương hiếm hoi trên cả nước cho hầu hết các học sinh học trực tuyến lâu nhất, từ học kỳ 2 của năm học trước đến nay, nên khi một nửa số học sinh phổ thông của toàn TP Hà Nội (từ lớp 7 đến lớp 12) được trở lại trường là một điều đặc biệt.

Để chuẩn bị cho việc đón nhận học sinh trở lại, các trường học đã lên phương án và diễn tập các tình huống về y tế. Bên cạnh đó, điểm mới trong xử trí F0 trong trường học mà Sở GD-ĐT và Sở Y tế Hà Nội quy định là khoanh vùng nhỏ nhất, hẹp nhất để vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác chuyên môn; không để xảy ra tình trạng vì một học sinh mà cả lớp, cả trường phải dừng học.

Ngày đầu tiên học sinh tới trường, cô Trịnh Diệu Hằng, Hiệu phó Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ), cho biết trong buổi sáng 8.2, có 1.200 học sinh khối 7 và khối 9 trên 24 lớp đã quay trở lại trường. Bên cạnh đó, trước mỗi lớp học đều có các phụ lục các tình huống về y tế, an toàn và an ninh như đã diễn tập trước đó để học sinh và giáo viên nắm được và chủ động xử lý khi các tình huống diễn ra.