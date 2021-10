Theo thông báo của Bộ Y tế từ 17 giờ ngày hôm qua, 4.10, đến 17 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, gồm 3 ca nhập cảnh và 4.360 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.022 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố. Có 1.769/4.360 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM có 1.491 ca, Bình Dương 1.107 ca, Đồng Nai 653 ca, An Giang 172 ca, Bình Thuận 149 ca, Long An 84 ca, Kiên Giang 77 ca, Đồng Tháp 67 ca, Tiền Giang 59 ca, Hậu Giang 48 ca, Cần Thơ 47 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 47 ca, Khánh Hòa và Bạc Liêu mỗi nơi có 39 ca, Tây Ninh 35 ca, Cà Mau 32 ca, Hà Nam 28 ca, Ninh Thuận và Bình Định mỗi nơi có 18 ca, Bình Phước 17 ca, Bến Tre và Nghệ An mỗi nơi có 16 ca, Quảng Bình và Quảng Ngãi mỗi nơi có 15 ca, Quảng Trị 13 ca, Trà Vinh và Vĩnh Long mỗi nơi có 10 ca, Đắk Lắk 8 ca, Nam Định 4 ca.

Các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai và Hà Nội mỗi nơi có 3 ca; Lâm Đồng, Bắc Giang, Kon Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh và Phú Thọ mỗi nơi có 2 ca; Phú Yên, Quảng Nam và Hải Dương mỗi nơi có 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm: TP. HCM giảm 999 ca, Sóc Trăng giảm 118 ca và Bình Dương giảm 103 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm: Bình Thuận tăng 101, Hậu Giang tăng 48 ca và Đồng Tháp tăng 34 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.315 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 818.324 ca nhiễm, với tỷ lệ 8.313 ca nhiễm/1 triệu dân.

Riêng trong đợt thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay, có 813.735 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (741.874 bệnh nhân đã khỏi bệnh).

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM 401.494 ca, Bình Dương 217.960 ca, Đồng Nai 52.017 ca, Long An 32.941 ca và Tiền Giang 14.231 ca.





Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn và Lào Cai.

6.044 bệnh nhân nặng đang điều trị

Theo công bố của sở Y tế các tỉnh, thành, hôm nay thêm 25.573 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 747.053 ca được điều trị khỏi.

Hiện, 6.044 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó, 908 ca thở máy xâm lấn và 22 ca điều trị ECMO.

Trong ngày 5.10 ghi nhận 134 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 104 ca, Bình Dương 15 ca, Đồng Nai 4 ca, An Giang và Cần Thơ mỗi nơi ghi nhận 3 ca, Cà Mau 2 ca; Kiên Giang Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghệ An mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 142 ca.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 19.979 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 2,4% trong tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, đến nay có gần 47 triệu liều đã tiêm, trong đó hơn 11,6 triệu liều tiêm mũi 2.

Để kiểm soát giá test nhanh và dịch vụ xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhập khẩu, mua bán, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và RT-PCR (theo Công văn số 8345/BYT-TTrB ngày 4.10.2021 của Bộ Y tế).