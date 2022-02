Hơn 2.000 người Việt về nước dịp tết trên các chuyến bay của hàng không nước ngoài

Bộ GTVT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 31.1, Bộ đã có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, trong đó đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự.

Theo đó, tính từ 31.1 đến 7.2, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2.055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông về nước.

Cụ thể, cao nhất là chặng bay Việt Nam - Singapore do hãng hàng không Singapore Airlines khai thác đã vận chuyển 1.292 người Việt về nước. Đứng thứ 2 là chặng bay Nhật Bản - Việt Nam do Japan Airlines và All Nippon Airways khai thác, với 517 hành khách...





Trước đó, tại Công văn 429/CHK-VTHK ngày 31.1, Văn phòng Chính phủ có thông báo về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước.