Hơn 200 cổ phiếu lại rơi sàn đẩy VN-Index lao dốc gần 63 điểm

Ngày 12.5, thị trường chứng khoán lại chứng kiến một phiên bán mạnh trên diện rộng và các chỉ số chứng khoán rớt mạnh. Chốt phiên, VN-Index giảm 62,69 điểm, tương đương giảm 4,82% xuống 1.234,84 điểm; HNX-Index bốc hơi 5,26% xuống 315,52 điểm. Cơn giảm sâu này khá bất ngờ và trái ngược với dự báo của nhiều công ty chứng khoán trước đó.

Hàng loạt cổ phiếu đã bị bán mạnh ngay từ đầu dù có 2 phiên trước hồi phục. Lệnh bán càng gia tăng mạnh khi bước sang phiên chiều. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HOSE cũng không ngoại lệ khi có đến 11 mã bị kéo xuống giá sàn như BID, BVH, MSN,STB, SSI, TCB, VPB... Duy nhất trong 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30 còn mã SAB của công ty bia Sài Gòn (Sabeco) vẫn giữ được sắc xanh khi tăng 1.400 đồng lên 164.900 đồng/cổ phiếu.





Tương tự, nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, bất động sản, thủy sản cũng nằm sàn la liệt với bên mua trống. Nhiều cổ phiếu đã giảm xuống giá thấp nhất từ đầu năm đến nay và thậm chí còn xuống mức ngang bằng của một năm trước. Còn một số cổ phiếu lội ngược dòng trong phiên đỏ lửa này có thể kể đến thuộc nhóm tiện ích như điện lực, nước gồm CHS của Công ty CP chiếu sáng công cộng TPHCM; DRL - Công ty CP thủy điện - điện lực 3; GE2 - Tổng công ty phát điện 2; NTW - Công ty cấp nước Nhơn Trạch...

Phiên sáng lượng giao dịch vẫn thấp thì sang buổi chiều, dòng tiền mua vào cũng gia tăng trở lại, đưa thanh khoản thị trường tăng mạnh so với hôm qua. Tổng cộng giá trị giao dịch trên hai sàn đạt hơn 17.378 tỉ đồng, trong đó riêng giá trị khớp lệnh đạt 15.717 tỉ đồng, tăng 37% so với hôm qua. Riêng khối ngoại bán ròng 98 tỉ đồng trên HOSE. Dù vậy, dòng tiền vẫn co cụm và đa số nhà đầu tư vẫn đang chọn giải pháp đứng ngoài quan sát. Thanh khoản trung bình trong tháng 4 giảm 16% về mức 974 triệu USD trên sàn HOSE và giảm 18% về 1,09 tỉ USD trên cả ba sàn...