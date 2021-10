Hơn 30.000 lượt người dân về quê qua ngả Bình Phước

Ngày 4.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết trong ba ngày 2-4.10 đã có khoảng hơn 30.000 lượt người dân về quê các tỉnh Tây Nguyên, miền trung và miền bắc qua địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đại tá Lâm Văn Long cho biết trong những ngày vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều đợt CSGT dẫn đường, áp tải hơn 30.000 người dân về quê qua ngả Bình Phước. Những người dân này quê ở các tỉnh Tây nguyên, miền trung, miền bắc về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM...và chọn Bình Phước làm hướng di chuyển.

Do số lượng người dân về quê rất đông, Công an tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều lực lượng thuộc công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tham gia kiểm soát, phân luồng giao thông tại các chốt kiểm soát, đồng thời chốt chặn trên các trục đường chính, nơi đoàn xe đi qua để người dân đi đúng lộ trình, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các huyện, thị hỗ trợ kịp thời người dân về quê nếu không may gặp sự cố hư hỏng xe dọc đường.

Bình Phước hiện có 5 chốt kiểm soát giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường quốc lộ 14, quốc lộ 13, ĐT 741, ĐT 751 và ĐT 752, giáp ranh với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Đắk Nông. Tuy nhiên, lưu lượng xe đi qua đường ĐT 741 từ H.Phú Giáo (Bình Dương) qua Bình Phước và đi theo quốc lộ 14 lên Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên vẫn là trục đường có nhiều phương tiện lưu thông nhất.

Khi người dân về quê đến khu vực chốt kiểm soát, lực lượng tại chốt sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Nếu đầy đủ theo quy định thì sẽ được hướng dẫn, di chuyển vào khu vực chờ các lực lượng của tỉnh Bình Phước hỗ trợ, dẫn đoàn đi qua tỉnh.





Ghi nhận của PV Thanh Niên, chỉ trong sáng 4.10 đã có 3 đoàn người dân về quê được lực lượng CSGT tỉnh Bình Phước dẫn đoàn từ chốt kiểm soát trên đường ĐT 741 (giáp ranh giữa Bình Phước và Bình Dương) lên tỉnh Đắk Nông với số lượng khoảng gần 6.000 người.

Đối với các xe bất ngờ hư hỏng, người già, người đi xe đạp, đi bộ đều được Công an tỉnh Bình Phước bố trí xe nâng, xe chuyên dụng và chở hành khách đưa đến chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Đắk Nông.

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng các nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương cũng đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, phát tặng thực phẩm, nước uống, sữa và xăng xe cho người dân về quê.