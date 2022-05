Hơn 500 khách hàng ‘làm nóng’ sự kiện giới thiệu dự án The Aston Luxury Residence

Sự kiện thu hút hơn 500 khách hàng và nhà đầu tư tham dự, điều này minh chứng cho sức hút của dự án căn hộ hạng sang tầm cỡ bậc nhất TP.Nha Trang.

Tại sự kiện, những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường bất động sản Nha Trang nói chung, block Sea (HH2) nói riêng đã được Tập đoàn Danh Khôi cung cấp đến khách hàng tham dự. Bên cạnh đó, những chính sách thanh toán và ưu đãi mới nhất cũng được công bố.

Có mặt trong không khí rộn ràng của sự kiện, anh Hoàng Nhơn - một nhà đầu tư đến từ TP.HCM nhận định: “So sánh trong khu vực nội đô Nha Trang thì không phải dự án nào cũng có pháp lý sở hữu lâu dài và đảm bảo tiến độ xây dựng như The Aston Luxury Residence. Đã vậy, dự án này còn có chính sách bán hàng khá cạnh tranh khi khách hàng chỉ cần thanh toán trước 25% đến khi nhận nhà cùng hỗ trợ vay lên đến 70%. Điều này giúp những khách hàng như chúng tôi sẽ an tâm xuống tiền và dễ dàng kiểm soát tài chính”.

“Dự án tọa lạc ở vị trí rất đắc địa, xứng tầm là một dự án hạng sang khi sở hữu trọn vẹn view sông - view biển, lại dễ dàng ngắm nhìn thành phố, mang lại một cuộc sống thư thái cho cư dân. Đây cũng là một tổ hợp với rất nhiều tiện ích hiện đại mà tôi rất thích như: Hồ bơi tràn vô cực, khu gym, yoga, khu mua sắm, giải trí....”, chị Minh Huyền - người vừa lựa chọn cho gia đình mình một căn hộ 2 phòng ngủ tại block Sea (HH2) chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết: “Chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết để phát triển một dòng sản phẩm căn hộ hạng sang ngay Trần Phú - một cung đường tỷ đô của TP.Nha Trang. Bên cạnh đó, đây còn là khu căn hộ cao cấp chú trọng việc chăm sóc sức khỏe. Khi mà sức khỏe trở thành yếu tố được quan tâm hàng đầu thì khách hàng sẽ an tâm lựa chọn một tổ ấm an cư cho gia đình, nhà đầu tư có thể vững tâm với quyết định sở hữu một cơ hội gia tăng giá trị bền vững. Tôi tin rằng, khi lựa chọn The Aston Luxury Residence, khách hàng đã nhìn thấy được sức hút của dự án cũng như tiềm năng của thị trường bất động sản Nha Trang”.

Sở hữu vị thế độc tôn trên cung đường tỷ đô Trần Phú, nơi giao nhau giữa dòng sông Cái và vịnh Nha Trang với 100m mặt tiền cận biển và 250m mặt tiền sông, block Sea (HH2) thuộc dự án The Aston Luxury Residence là một trong những tâm điểm an cư và đầu tư nổi bật tại thành phố Nha Trang. Theo đó, dự án sẽ mang đến một không gian tuyệt mỹ để hít thở bầu không khí trong lành từ biển và sông. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể thu trọn kỳ nghỉ dưỡng vào trong không gian căn hộ, nơi mà cả gia đình được quây quần cùng nhau để thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên và tận hưởng những bản nhạc nhẹ nhàng, tái tạo năng lượng mới.





Không chỉ sở hữu tầm nhìn đắt giá, cảm hứng từ những ngôi nhà nghỉ dưỡng vịnh biển dành cho giới nhà giàu cũng đang xuất hiện tại block Sea (HH2) với không gian được thiết kế đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn đầy sự tinh tế và sang trọng. Ngoài ra, yếu tố thiên nhiên, màu sắc gợi nhớ đến biển và tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng được khai thác một cách khéo léo nhất.

Theo Tập đoàn Danh Khôi, để tạo nên thiết kế tối ưu cho block Sea (HH2), các kiến trúc sư đã tính toán kỹ lưỡng việc sử dụng chất liệu, tối ưu công năng và khai thác tối đa năng lượng thiên nhiên để gia chủ có thể cảm nhận được nắng, gió, sự ấm áp và không khí mát lành suốt bốn mùa.

Để nâng tầm chuẩn sống wellness nơi mũi vịnh Ngọc cho các cư dân tương lai, đơn vị phát triển còn ưu tiên tạo lập chuỗi tiện ích nội khu theo chuẩn chăm sóc sức khỏe và chữa lành thân, tâm, trí. Trong đó, phải kể đến một số tiện ích nổi bật như: 1.800m phố đi bộ trên không; 12.000m² khu thương mại chuẩn sống wellness nơi mũi vịnh Ngọc cho các cư dân detox, Zen Garden, hồ bơi tràn vô cực, hồ Jacuzzi, khu gym, yoga, cafe rooftop...

Trong bối cảnh sức khỏe được ví như thước đo giá trị tài sản của con người và lối sống gần gũi thiên nhiên, đặc biệt là biển cũng trở thành xu hướng thịnh hành; sự ra mắt của block Sea (HH2) với những lợi thế hiếm có không chỉ tạo nên sức cạnh tranh lớn mà còn giải tỏa “cơn khát” của thị trường. Đặc biệt, với pháp lý minh bạch, thời hạn sở hữu lâu dài và chính sách bán hàng ưu đãi ở giai đoạn này, khách hàng và nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi lớn.