Ngày 8.8.2023, trung tá Phạm Văn Hảo, Phó đội trưởng Đội công binh số 2 của Việt Nam, cùng hơn 180 đồng đội lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, châu Phi. Đây đã là lần thứ ba trung tá Phạm Văn Hảo lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Lần thứ nhất, anh làm quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS Nam Sudan. Lần thứ hai, anh làm Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan. Và lần thứ ba này, anh lên đường tới khu vực Abyei trong vai trò Phó đội trưởng Đội công binh số 2 của Việt Nam.

"Lần thứ ba lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ cũng như nắm chắc đặc thù địa bàn để giúp đỡ đồng đội sớm bắt nhịp công việc. Trong tâm niệm tôi sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà tổ chức, quân đội giao. Đã là quân nhân thì sẵn sàng chấp hành", Phó đội trưởng Đội công binh số 2 của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định, tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại lễ xuất quân ngày 29.6.2023 ở TP.HCM Ảnh: Độc Lập

Trung tá Phạm Văn Hảo cũng cho biết cả ba lần lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, anh đều không cho gia đình ra sân bay tiễn. "Một phần vì sợ người nhà xúc động, một phần vì biết mình vẫn sẽ tiếp tục đi trong các đợt tiếp theo", anh chia sẻ.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước đã ký thỏa thuận ngày 20.6.2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cho đến nay, giữa hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất. Cũng từ năm 2011, phái bộ UNISFA được thành lập theo Nghị quyết 1990 của HĐBA LHQ với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei. Sau đó, phái bộ được bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ Cơ chế Hỗn hợp về kiểm chứng và giám sát biên giới chung (JBVMM) tại Abyei theo Nghị quyết 2024 ngày 14.12.2011.

Tại phái bộ UNISFA, Đội công binh số 2 của Việt Nam sẽ thay thế Đội công binh số 1 đang thực hiện nhiệm vụ từ hơn 1 năm qua. Đây là lực lượng được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị như: Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; các binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và những cơ quan, đơn vị khác trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ảnh: Độc Lập

Theo trung tá Phạm Văn Hảo, ngoài nhiệm vụ chính trị, quân sự, hậu cần..., đội công binh còn được giao nhiệm vụ xây dựng hình ảnh uy tín của con người và Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là công tác dân vận. Dự kiến, đội công binh số 2 sẽ hướng tới các hoạt động dạy nghề như nông nghiệp, bảo đảm cầu, đường, xây dựng các công trình… cho người dân địa phương.

"Đội công binh rất may mắn khi được tiếp xúc gần gũi với người dân để hỗ trợ họ xây dựng trường học và các công trình an sinh xã hội, giúp dân khoan giếng, làm đường... Ở một khu vực xung đột với tình hình an ninh bất ổn, khó lường, bộ đội Việt Nam với hình ảnh thân thiện, chân thành, luôn được người dân địa phương thương và yêu quý", trung tá Phạm Văn Hảo chia sẻ.

Đội Công binh số 1 xây lớp học cho trẻ em khu vực Abyei Ảnh: CỤC GÌN GIỮ HÒA BÌNH VIỆT NAM





Trung tá Phạm Văn Hảo không phải là người duy nhất nhiều lần lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Rất nhiều chiến sĩ đã lên đường lần thứ hai, thứ ba và cũng như trung tá Hảo, họ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi tổ chức, quân đội giao. Nhiều nữ chiến sĩ đã để lại con nhỏ để lên đường. Có cả những cặp vợ chồng cùng nhau đi làm nhiệm vụ, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình…

Năm 2023 đã là năm thứ 9 Việt Nam cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Từ 2 sĩ quan đầu tiền triển khai đến phái bộ Nam Sudan năm 2014, đến nay, Việt Nam đã cử 780 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong đó gồm 4 sĩ quan công an) đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ theo 2 hình thức cá nhân và đơn vị. Năm lượt bệnh viện dã chiến cấp 2, 2 đội công binh với gần 400 lượt chiến sĩ cùng 76 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân đã được triển khai tại phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Trụ sở LHQ (đặt tại New York, Mỹ).

Cũng lần thứ hai lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế, thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội công binh số 2, cho hay lần thứ hai hay thứ ba không phải là con số, mà là tấm lòng của bộ đội Việt Nam với mong muốn giúp đỡ người dân sở tại đang phải chịu nhiều thiệt thòi do tranh chấp, bất ổn.

Đội công binh số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ngày 8.8.2023 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

"Sau khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, tôi càng hiểu thêm người dân ở nơi có xung đột vất vả và khổ cực như thế nào. Tôi biết rằng mình chưa thể mang lại hòa bình cho người dân ở đó được, nhưng ít nhất có thể giúp họ có cuộc sống ổn định hơn", Đội trưởng Đội công binh số 2 chia sẻ.

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ với mục tiêu góp phần ngăn ngừa xung đột, khôi phục hòa bình, an ninh quốc tế, tạo dựng môi trường hòa bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nguyên tắc được Đảng, Nhà nước và quân đội xác định là chỉ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ khi có nghị quyết của HĐBA LHQ, tại các khu vực đã có thỏa thuận hòa bình giữa các bên liên quan. Đồng thời, Việt Nam cũng chỉ tham gia các hoạt động vì mục đích hòa bình, nhân đạo, tái thiết, không tham gia các nhiệm vụ cưỡng chế; chỉ sử dụng vũ lực trong trường hợp không còn biện pháp nào khác…

Bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tổ chức khám, điều trị bệnh nhân tại Nam Sudan. Ảnh: BVDC cung cấp

Các lực lượng Việt Nam được cử đi trong gần 10 năm qua chủ yếu tham gia các lĩnh vực quân y, công binh, tái thiết hạ tầng, rà phá bom mìn, các hoạt động dịch vụ hậu cần… Các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chỉ huy phái bộ đánh giá cao, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên LHQ tại địa bàn. Phó tổng thư ký LHQ đã gửi thư cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đóng góp này. Đội công binh của Việt Nam mới được cử đi làm nhiệm vụ trong hơn 1 năm, song cũng đã được chỉ huy phái bộ đánh giá là làm thay đổi diện mạo của phái bộ của LHQ tại Abyei.

Ngoài các nhiệm vụ chính trị, quân sự, hậu cần được giao tại các phái bộ, với mong muốn giúp cho người dân sở tại có cuộc sống ổn định hơn, các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam còn dạy học hay hướng dẫn người dân cách trồng những loại rau mang từ Việt Nam sang. Nhờ vậy, bộ đội Việt Nam luôn được người dân tại những nơi làm nhiệm vụ tin tưởng, yêu quý. Ở Cộng hòa Trung Phi, nhiều trường hợp xe LHQ qua trạm kiểm soát của phiến quân bị gây khó dễ, nhưng xe có sĩ quan mặc áo in chữ Việt Nam trên ngực thì được mời qua…

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tặng sách cho các em nhỏ ở Nam Sudan Ảnh: BVDC cung cấp

Nỗ lực của lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Trong chuyến thăm tới Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Úc (quốc gia hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ - PV) David Hurley đánh giá rất cao kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam cùng sự cống hiến của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Toàn quyền David Hurley nhận xét dù tham gia chưa lâu nhưng hiệu quả công việc cùng sự chuyên nghiệp mà lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Việt Nam mang lại đã chứng minh lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ góp phần tạo ra sự thay đổi cho thế giới. Ông cũng ghi nhận những hoạt động hỗ trợ các cộng đồng dân cư của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam giúp mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân các nước ở địa bàn đóng quân.

Trong lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào cuối tháng 6.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thời gian qua; đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của LHQ, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

"Hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ trong thời đại mới. Cùng với sự đồng hành của LHQ và các quốc gia bạn bè, sự ủng hộ của các đối tác quốc tế, các đồng chí sẽ đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; khẳng định một Việt Nam có trách nhiệm, nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có ý thức về nghĩa vụ cao cả, khát vọng mọi người dân trên toàn thế giới được sống trong hòa bình, ổn định, an toàn và thịnh vượng", Chủ tịch nước nhấn mạnh.