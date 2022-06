Honas Residence tung ‘giỏ hàng’ cuối cùng những căn view đẹp nhất giá chỉ 28 triệu đồng/m²

Giáp ranh TP.Thủ Đức, 3 mặt tiền duy nhất trong khu vực

Nói về vị trí, Honas Residence là dự án có lợi thế lớn khi sở hữu vị trí nằm ngay tâm điểm kết nối với 3 trung tâm hành chính dịch vụ và sản xuất lớn là TP.HCM - Bình Dương - Biên Hòa.

Cụ thể, khu căn hộ có 3 mặt tiền là đường Bình Thung - tuyến đường nội đô kết nối vào trung tâm của TP.Dĩ An, vừa ngay mặt tiền cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và Vành đai 3. Thông qua 3 tuyến đường là quốc lộ 1 K - tuyến đường mang ý nghĩa chiến lược quan trọng của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và Vành đai 3, cư dân Honas Residence dù là làm việc ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai hay TP.HCM đều di chuyển thuận lợi và trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt hơn, bên cạnh hệ thống giao thông đường bộ, trong tương lai, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài xuống Dĩ An đi vào khai thác vận hành, thì cư dân Honas Residence đi vào trung tâm TP.HCM chỉ ít phút, bởi khu căn hộ nằm ngay vị trí trạm dừng của Metro. Giới chuyên gia nhận định rằng, nhà nằm ngay tâm đô thị hoặc cách ga metro không quá 3km, hoặc có khoảng đường di chuyển đến đường vành đai từ 1-2 km, hoặc đi bộ 500m đến 1 km tới trạm xe buýt,… sẽ là những bất động được đánh giá có cơ hội tăng giá cao qua thời gian.

Hiện nay, thông qua Mỹ Phước Tân Vạn, cư dân di chuyển sang các khu vực khác của Bình Dương như TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, Tân Uyên chỉ trong vòng 15 phút. Tiếp cận TP.Thủ Đức (TP.HCM) với các tiện ích của khu đông Sài Gòn, Làng đại học, Bến xe Miền Đông, Ga Metro Suối Tiên - Dĩ An chỉ trong vòng 5-7 phút, bởi chỉ cách chưa đầy 3km. Có thể thấy cự ly này hoàn toàn phù hợp cho một điểm an cư lý tưởng.

Giá tốt bậc nhất khu vực cận TP.Thủ Đức chỉ 28 triệu đồng/m²

Được ra mắt với mức giá chỉ từ 28 triệu đồng/m², giá căn hộ Honas Residence không chỉ thấp hơn so với mặt bằng thị trường mà còn mềm hơn cả giá bán của các dự án lân cận dọc tuyến quốc lộ 1K. Đơn cử như, trong bán kính 2 km, một số dự án hiện đang được chào bán với mức giá từ 33-38 triệu đồng/m².

Với mức giá chỉ 28 triệu đồng/m², cộng với thiết kế căn hộ diện tích nhỏ từ 45-69m², nên tổng giá một căn hộ tại Honas Residence hoàn toàn vừa tầm với khả năng chi trả của người trẻ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp dụng thêm chính sách chiết khấu khá cao với mức 9,82%, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi suất tới khi nhận nhà.





An Phong và loạt thương hiệu danh tiếng hội tụ tại Honas Residence

Bên cạnh lợi thế về vị trí và giá, Honas Residence còn khẳng định chất lượng với loạt thương hiệu danh tiếng được Hoàng Nam Group đầu tư vào dự án. Với việc An Phong là đơn vị thi công hàng đầu Việt Nam trở thành nhà thầu xây dựng, Honas Residence đã được nâng lên một tầm cao mới khi giá chỉ 28 triệu đồng/m² nhưng cư dân có thể sở hữu chất lượng công trình ngang các dự án cao cấp khác. Các căn hộ còn được bàn giao hoàn thiện cơ bản với nội thất cao cấp của các thương hiệu lớn trên thị trường là: An Cường, Häfele; Sơn Dulux; Mitsubishi…

Đặc biệt hơn nữa, Honas Residence mặc dù mức giá của căn hộ bình dân nhưng lại được chủ đầu tư Hoàng Nam định vị là sản phẩm cao cấp, được phát triển theo mô hình “all in one” - tất cả trong một. Theo đó, ngay nội khu căn hộ được trang bị cho cư dân hàng loạt tiện ích đẳng cấp gồm công viên cây xanh, bãi đậu xe PCCC, nhà trẻ, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, spa, gym - yoga, nhà hàng, siêu thị, nhà thuốc, khu sinh hoạt cộng đồng…

Với những phân tích ở trên có thể thấy, sức hấp dẫn về giá, vị trí, thiết kế… chính là động lực đưa các sản phẩm căn hộ Honas Residence đợt một nhanh chóng được thị trường hấp thụ. Từ việc sở hữu được hàng loạt tiện ích, ưu điểm vượt trội, khu căn hộ Honas Residence đang trở thành điểm sáng trên thị trường căn hộ khu vực liền kề TP.Thủ Đức trong năm 2022 này.