Honda Accord nâng cấp, 'tuyên chiến' Toyota Camry tại Việt Nam

Cũng giống như bản cũ, Honda Accord mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với một phiên bản duy nhất cùng 3 tùy chọn màu sắc, trong đó có một màu mới là xám, bên cạnh hai màu đen và trắng ngọc giống như trước.

Nằm trong phân khúc sedan cỡ D khá sôi động thời gian gần đây khi các đối thủ Toyota Camry và KIA K5 trình làng cách đây không lâu, Honda Accord không thay đổi thiết kế mà chỉ tập trung nâng cấp tính năng an toàn. Do vậy, ngoại hình cũng như nội thất bên trong xe gần như không có gì khác biệt so với bản cũ.

Điểm nhấn trên Honda Accord mới là có bổ sung hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing, bao gồm 5 công nghệ gồm: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).





Honda Accord mới vẫn được trang bị động cơ tăng áp VTEC TURBO 1.5L có công suất tối đa 188 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm tại dải vòng tua 1.600 - 5.000 vòng/phút. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Honda Accord mới không có phiên bản sử dụng động cơ Hybrid như mẫu xe đối thủ Toyota Camry vừa trình làng.

Honda Accord mới có mặt tại các đại lý từ ngày 27.12 với giá bán lẻ đề xuất không đổi, 1,319 tỉ đồng với màu đen/xám, 1,329 tỉ đồng với màu trắng ngọc.

Trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam, Honda Accord cạnh tranh với các đối thủ Toyota Camry (giá 1,349 tỉ đồng), KIA K5 GT-Line (giá 1,029 tỉ đồng) và Mazda6 (giá 1,049 tỉ đồng), trong đó, hiện chỉ có Toyota Camry có cấu hình động cơ hybrid (bản 2.5HV có giá 1,441 tỉ đồng). Ngoài ra, Honda Accord còn có một đối thủ "vô hình" khác là VinFast Lux A2.0 (được xếp vào phân khúc E) hiện đang có doanh số rất tốt, phần nào gây áp lực cho các mẫu xe hạng D.