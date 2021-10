Honda CBR 150R 2021 chính hãng vừa mở bán, bản 2020 giảm giá xả hàng

Việc Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối chính hãng mẫu Honda CBR 150R 2021 qua đó chính thức gia nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc mô tô thể thao cỡ nhỏ vốn trước đây vẫn còn bỏ ngỏ... đang tạo ra sự xáo trộn trên thị trường.

Theo đó, với việc niêm yết 3 phiên bản Honda CBR 150R 2021 nhập khẩu chính hãng với giá bán từ 70,9 – 72,5 triệu đồng, Honda Việt Nam (HVN) đang tạo áp lực cạnh tranh về giá đối với các đại lý kinh doanh xe không chính hãng tại Việt Nam.

Cụ thể, trước khi HVN phân phối chính hãng CBR 150R mẫu xe này đã được nhiều đại lý kinh doanh xe máy không chính hãng nhập khẩu phân phối. Bản 2020 của CBR 150R trước đây được các đại lý này báo giá lên tới 75 – 78 triệu đồng. Trong khi bản CBR 150R 2021 cũng có giá lên đến 74 – 80 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi HVN đưa ra giá bán khá bất ngờ đối với Honda CBR 150R 2021, nhiều đại lý kinh doanh xe máy không chính hãng đã phải điều chỉnh giá bán CBR 150R 2020 vốn vẫn còn tồn kho nhằm hy vọng tìm được khách mua qua đó có thể xả hàng tồn. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, mới đây Honda CBR 150R 2020 được một đại lý kinh doanh xe máy không chính hãng tại Tp.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh báo giá chỉ từ 67 – 70 triệu đồng. Mức giá này, giảm khoảng 8 triệu đồng so với giá bán trước đây.





Đại diện đại lý này cho biết: “Hiện tại Honda CBR 150R phiên bản 2020 tại đại lý còn lại khá ít và chỉ có lựa chọn với một số màu sắc nhất định. Giá bán sau khi hoàn tất các thủ tục lăn bánh tại TP.Hồ Chí Minh vào khoảng 76,9 – 79,9 triệu đồng”.

Trong khi đó, bản Honda CBR 150R 2021 do đại lý này nhập khẩu, phân phối theo diện không chính hãng vẫn có mức giá từ 74 – 80 triệu đồng tuỳ theo lựa chọn màu sắc. Mức giá này sẽ khiến các đại lý không chính hãng gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh với dòng CBR 150R 2021 do HVN phân phối.

So với Honda CBR 150R 2021 phiên bản 2020 của mẫu xe này có kích thước gần như tương đương, bộ mâm 17 inch... Tuy nhiên, Honda CBR 150R 2021 chỉ được trang bị phuộc trước dạng ống lồng, trong khi bản 2021 sử dụng hành trình ngược Upside down đến từ thương hiệu Showa. Khung xe phiên bản 2021 cũng đã được tinh chỉnh lại, đồng thời Honda trang bị cho bản 2021 bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều Assist & Slipper Clutch – công nghệ trước đây không được trang bị trên bản 2020. Động cơ trên phiên bản Honda CBR 150R 2021 cho công suất lớn hơn 0,4 mã lực và mô-men xoắn nhỉnh hơn 0,72 Nm so với bản 2020.