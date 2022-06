Honda HR-V 2023 tại Mỹ 'chất' hơn bản sắp trình làng Việt Nam

Khác với bản sắp trình làng thị trường Việt Nam đã lộ diện trước đó, Honda HR-V 2023 tại Mỹ có thiết kế riêng, tương đồng với chiếc Honda ZR-V ở Trung Quốc. Xe tung ra thị trường Mỹ 6 phiên bản, đi kèm 2 tùy chọn hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh.

Thế hệ mới của Honda HR-V 2023 trước đó đã trình làng tại Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia, nhưng tất cả đều khác biệt thiết kế so với Honda HR-V 2023 vừa tung ra thị trường Mỹ.

Honda HR-V 2023 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.566 x 1.838 x 1.610 (mm), chiều dài cơ sở 2.654 mm. So với thế hệ cũ, Honda HR-V 2023 dài hơn 239 mm, trục cơ sở cũng được mở rộng thêm 43 mm. Kích thước này to lớn hơn so với bản sắp trình làng thị trường Việt Nam với số đo dài, rộng, cao 4.450 x 1.780 x 1.600 (mm).

Phần đầu xe Honda HR-V 2023 thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới dạng tổ ong, cụm đèn pha LED đặt hai bên lưới tản nhiệt, sát với nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống mẫu xe anh em Honda Civic thế hệ thứ 11.

Honda HR-V 2023 phiên bản Sport trang bị bộ mâm 18 inch, trong khi 2 phiên bản còn lại LX và EX-L chỉ dùng mâm 17 inch. Hệ thống treo trên Honda HR-V 2023 dùng MacPherson ở phía trước và treo đa điểm ở phía sau. Hãng xe Nhật Bản cho biết, phiên bản Sport của Honda HR-V 2023 được điều chỉnh cho cảm giác lái tốt hơn so với 2 phiên bản còn lại.





Phía sau Honda HR-V 2023 trang bị đèn hậu nằm ngang, cửa cốp và cản sau khác biệt so với HR-V thế hệ trước. Bên cạnh đó là 2 ống xả hình chữ nhật viền màu bạc xung quanh. Không gian chứa đồ phía sau có thể tích 690 lít. Nếu gập hàng ghế thứ 2, khả năng chứa đồ của Honda HR-V đạt mức 1.560 lít.

Khoang lái Honda HR-V 2023 bản Mỹ có thiết kế cầu kỳ hơn so với bản Việt Nam, tương đồng với mẫu sedan Honda Civic. Hai phiên bản LX và Sport trang bị màn hình giải trí 7 inch, bản cao nhất EX-L được nâng cấp lên màn hình 9 inch và có thêm kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra trang bị cửa sổ trời cũng có mặt trên phiên bản này.

Tại Mỹ, Honda HR-V 2023 sử dụng động cơ 2.0L cho tất cả phiên bản. Khối động cơ này cung cấp công suất 158 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 187,1 Nm tại 4.200 vòng/phút, giới hạn vòng tua động cơ ở mức 6.800 vòng/phút.

Về công nghệ an toàn, Honda HR-V 2023 trang bị tiêu chuẩn gói an toàn Honda Sensing với 8 tính năng, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ lực phanh. Xe cũng có cảm biến va chạm trước, sau chứ không bị cắt như xe tại Việt Nam.

Honda HR-V 2023 có giá từ 23.650 USD cho bản LX, từ 25.650 USD bản Sport và bản cao nhất EX-L có giá 27.450 USD. Mỗi phiên bản đều có thêm tùy chọn hệ dẫn động AWD với mức giá đắt hơn 1.500 USD.

Được biết, Honda Việt Nam sẽ tung ra thị trường Honda HR-V 2023 trong tuần tới. Mẫu xe này hiện có doanh số 4 tháng đầu năm 2022 đạt 1.168 xe, thấp nhất phân khúc SUV đô thị khi các đối thủ như Toyota Corolla Cross (7.745 xe), Mazda CX-5 (5.478 xe) hay Kia Sonet (2.596 xe) tỏ ra hút khách hơn.