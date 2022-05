Honda Vision có bản sản xuất tại Nhật Bản, giá 43 triệu đồng

Sau hơn 10 năm phân phối tại thị trường Nhật Bản, dòng xe tay ga Honda Dio vừa bước sang thế hệ mới với thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ, động cơ. Đáng chú ý, ở thế hệ mới nhất Honda Dio 2022 được hãng xe Nhật Bản áp dụng nguyên hình mẫu thiết kế của dòng Honda Vision vốn đang bán chạy nhất phân khúc xe tay ga tại Việt Nam. Chính vì vậy, Honda Dio 2022 được cho là “anh em song sinh” của Honda Vision, sản xuất tại Nhật Bản.

Từ cách thiết kế các chi tiết, trang bị trên xe đến kiểu dáng tổng thể của Honda Dio 2022 đều y hệt Honda Vision “Made in Vietnam”. Cụ thể, Honda Dio 2022 cũng được trang bị hệ thống đèn halogen, bình nhiên liệu 4,9 lít đặt dưới yên xe, màn hình hiển thị kết hợp giữa đồng hồ analog và LCD. Trong khi đó, hai bánh xe vẫn sử dụng mâm đúc 14 inch.

Tuy nhiên, Honda Dio 2022 cũng có một số khác biệt về kích thước thiết kế, trọng lượng so với Honda Vision “Made in Vietnam”. Cụ thể, chiều cao yên xe Dio 2022 ở mức 760 mm, thấp hơn 25 mm so với Honda Vision. Trọng lượng xe cũng chỉ ở mức 96 kg, nhẹ hơn Vision khoảng 4 kg.





Tương tự Honda Vision tại Việt Nam, Honda Dio 110 2022 sản xuất tại Nhật Bản cũng trang bị động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, 4 thì, dung tích 109cc làm mát bằng không khí có công suất 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Honda Dio 110 2022 trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey, hệ thống phanh gồm phanh đĩa đơn trên bánh trước, trong khi bánh sau sử dụng phanh tang trống.

Tại Nhật Bản, Honda Dio 110 2022 có 4 lựa chọn màu sắc đi kèm giá bán từ 242.000 - 245.300 yen (khoảng 42,7 - 43,3 triệu đồng). Trong khi đó, Honda Vision tại Việt Nam niêm yết giá từ 30,2 - 34,9 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế ở các đại lý giá bán Honda Vision đang ở mức trên 38 - 40 triệu đồng.