Trong năm qua, mọi người thấy được hình ảnh rất mới mẻ của Hồng Nhung: là một "chị đẹp" đúng nghĩa "đạp gió rẽ sóng". Bản thân chị thấy mình có những thay đổi ra sao?

Hai năm vừa qua tôi chủ yếu sống ở Paris (Pháp) và làm được rất nhiều điều. Tôi cùng các nghệ sĩ - cộng sự gồm toàn bộ là người Pháp chuẩn bị cho live concert Bống là ai? hát nhạc Trịnh Công Sơn (đã diễn ra hồi tháng 3.2023 tại Hà Nội), ra mắt 1.000 đĩa than độc bản Bống là ai? theo phong cách Blue-Jazz như ý nguyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời, hát bằng cả tiếng Việt, tiếng Pháp và được thu live tại phòng thu hàng đầu châu Âu. Sau đó là tôi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng suốt hơn nửa năm qua.

Đúng là tôi thường không làm truyền hình thực tế, vì tôi không có thời gian nhiều. Thế nhưng lần này tôi quyết định tham gia vì thấy mình ở Paris cũng lâu và trước đây những tác phẩm tôi làm hơi ít người xem. Khi đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì rõ ràng cái "giao diện về quần chúng" ấy được khán giả đón xem rộng hơn, và tôi cũng rất thích format của chương trình này để những nghệ sĩ nổi tiếng thử thách bản thân. Nếu không tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì Hồng Nhung chắc sẽ an toàn tuyệt đối với hình ảnh khá nghiêm túc, là đứng yên hát tình ca như đã từng hơn 4 thập kỷ nay. Sự biến hình và phá cách, làm mới là luật chơi, nhưng giúp tôi quay ngoắt về hình ảnh trong mỗi tập - điều dường như không thể với một nghệ sĩ biểu diễn suốt đời trung thành với một phong cách. Khán giả đã cho tôi cơ hội tri ân bằng tất cả những gì tôi có thể đưa lên sân khấu với tinh thần sáng tạo, dốc hết tâm lực và thể lực để thể hiện như là lần diễn cuối cùng cho bản thân.

Hồng Nhung hát funk rock ca khúc Như một giấc mơ

Đông đảo khán giả ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy Hồng Nhung đọc rap, nhảy hip hop - breakdance "ke đầu", đu dây - nhào lộn trên không, múa ballet, xoạc chân ép dẻo với nhiều động tác múa đương đại... khi hát những ca khúc trẻ trung trên sân khấu?

Phải nói là chương trình này cực kỳ gian nan, vì yêu cầu về thời gian, sức lực và phải làm rất nhiều hoạt động nhảy múa kiểu "cardio" đốt calo rất vất vả. Nhưng đổi lại thì tôi rất vui. Đây sẽ trở thành một ký ức rất đẹp cho bản thân tôi, vì khi xem lại, tôi thấy mình rõ là phụ nữ, đúng là kiểu phụ nữ VN. Bởi thời gian đó, tôi - một phụ nữ hơn 50 tuổi, một nách hai đứa con nhỏ, cha của mình cũng lớn tuổi đang bệnh nằm viện, cần tôi chăm sóc. Có đợt tôi cũng không được khỏe, hai bố con thay nhau ra vào bệnh viện, trong khi đó mình vẫn phải "đạp gió rẽ sóng" khi lịch quay hình, tập luyện cho chương trình dồn dập. Thế nên, bây giờ tôi nghĩ là thôi thì mình có thể tự trao cho mình một cái cúp luôn ấy chứ (úi dồi, cười lớn).

Hồng Nhung ke đầu hip hop trên sân khấu

Chị có nghĩ chương trình ngắn nên chưa khai thác hết khả năng - tài năng còn "ẩn giấu" của chị không?

Đúng, đúng (cười). Đùa thôi, vì trong phạm vi một chương trình thì không có nhiều thời gian để "lột tả" hết. Nghiêm túc mà nói, tôi luôn mong muốn được thể hiện nhiều hơn nữa và mình còn nhiều khả năng. Tôi rất muốn khám phá bản thân. Những điệu nhảy tôi đã học từ trước, nhưng tôi chưa có sân khấu phù hợp biểu diễn. Ví dụ như "ke đầu" hip hop, hay múa ballet trên mũi cứng thì không thể nào mà trong 1 tuần học mà làm được. Tôi đã học ballet như một môn phụ trong ngành musical theatre tại London (Anh) năm 2004 - 2005, rồi về VN có học lóm thêm tại Dance Center của cô giáo Linh Rateau, biên đạo Huy Trần, và khi tham gia chương trình còn có sự hướng dẫn của biên đạo Quang Đăng và Life Dance...

Chị cảm thấy mình được và mất gì sau chương trình này? Ban đầu cũng có những lời góp ý dành cho chị từ khán giả, nhưng rồi ở giai đoạn cuối cuộc thi thì công chúng đã rất yêu quý một "chị Bống" rất chân thành và hết mình với nghề nghiệp?

Nếu như mọi người thấy ở trong MV Simple beauty (Vẻ đẹp giản đơn) - ca khúc do chính tôi sáng tác vừa cho ra mắt, thì cách sống của tôi cũng như câu hát: "Những điều đẹp đẽ vẫn luôn ở đây/Nếu mở lòng sẽ thấy quanh ta hy vọng!". Trong cuộc sống lúc nào cũng có nhiều màu sắc, và bao giờ cũng có cái được - mất, tiêu cực lẫn tích cực. Đấy là đương nhiên. Nhưng vấn đề là mình quyết định nhìn vào cái gì? Và tôi luôn nhìn vào sự tích cực hơn là để ý những cái có thể là tiêu cực. Cái được lớn nữa là tôi được gặp gỡ thân tình với nhiều chị em đồng nghiệp trẻ để theo được cái năng lượng của các em, và các em còn chỉ dẫn cho mình rất nhiều điều mà tôi chưa nắm bắt ở showbiz Việt trong thời gian tôi sống ở Paris. Tôi sẽ còn kết hợp với vài "chị đẹp" khác trong những sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Bìa MV Vẻ đẹp giản đơn

Đang "lộng lẫy", đủ sắc màu với nhiều hình tượng khi tham gia chương trình "Chị đẹp...", tại sao chị chọn quay về với "vẻ đẹp đơn giản" trong âm nhạc của mình?

Bản thân Hồng Nhung được biết đến và nổi tiếng là nhờ những bài hát giản dị của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ..., hay cả những bài mà mình từng hát từ thời 15 tuổi như ca khúc Papa, hay là năm 16 - 17 tuổi hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp... Đến giờ này khán giả vẫn yêu thích và yêu cầu tôi những danh mục đó, thì tôi hiểu được tại sao. Bởi vì mình đã hát loại âm nhạc đi từ trong tâm hồn, văn hóa truyền thống và cả cảm xúc của con người. Khi được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh càng chỉ ra cho tôi con đường đi có ý nghĩa nhất. Tức là mình phải hát với những gì chân thành nhất, âm nhạc phải quay về với cảm xúc thật, và mình thì phải vui với đời và sống với cái đẹp thiên nhiên. Phải biết cảm thụ những rung động rất là giản dị của con người, để đến cuối cùng điều quan trọng hơn cả là sự kết nối yêu thương giữa mọi người.

Trước giờ, khi nói đến âm nhạc Hồng Nhung, mọi người đều nghĩ đến sự đẳng cấp, mà điều đó sẽ khó gần với số đông công chúng. Hiện tại, chị mong muốn âm nhạc của mình ra sao? Sẽ trẻ trung, hợp tai nghe nhiều tầng lớp, đối tượng khán giả hơn?

Tôi không cho rằng âm nhạc của mình là đẳng cấp hay là gì hết. Tôi chỉ nghĩ và mong muốn âm nhạc của mình làm sao tự nhiên nhất. Tôi tin âm nhạc của sự giản dị và không màu mè, thật từ tâm ra, thì mới sống lâu được. Những thứ màu mè có thể rất dễ gây choáng ngợp, hấp dẫn ngay lúc đó, nhưng chưa chắc đã chạm đến trái tim của con người. Nghệ sĩ nào cũng mong muốn có được đông đảo công chúng và đó cũng chính là niềm mong muốn của Hồng Nhung. Với những sản phẩm âm nhạc mới của mình, tôi vẫn mong mọi người sẽ nghe từ từ và đóng góp, là người ta muốn cái gì và mình thì sẽ làm đa dạng hơn, kết hợp với những nghệ sĩ trẻ khác. Tất nhiên phải rất phù hợp thì tôi mới làm, chứ không phải mình làm để gọi là đu theo. Mà nói thật, các em giờ rất giỏi, việc theo giới trẻ các thứ thì tôi nghĩ cũng không dễ đâu; nên tôi sẽ không cố, mà chọn làm thế nào cho phù hợp và làm thật kỹ lưỡng.

Bản thân Hồng Nhung không phải là một người chỉ biết đứng lại ở trong quá khứ, cứ ôm lấy hào quang của quá khứ để mà ngủ quên ở trong đấy. Tôi sống ở nhiều nước, đi xem triển lãm, xem show nghệ thuật nhiều để tự trau dồi về văn hóa, nghệ thuật liên tục với trào lưu của thế giới. Tôi sống với hiện tại từng ngày và trân trọng những sáng tạo mới của giới trẻ. Từ chỗ trân trọng họ thì mình mới có thể hiểu được họ, và mới hy vọng rằng có thể hòa được vào với dòng chảy ngày hôm nay.

Hồng Nhung cùng các ca sĩ hát Hương ngọc lan

Cuộc sống đời thường của chị hiện tại như thế nào?

Cái giản đơn trong đời sống của tôi bây giờ là tập yoga, luyện hát mỗi ngày và vẫn còn học những cái mới. Ví dụ như tôi đang học thêm tiếng Pháp, tiếng Hoa… Sự học cái mới đó giúp cho mình cảm thấy trẻ ra hơn. Sống giản đơn với tôi còn là việc hằng ngày mình nấu bữa cơm, truy bài về nhà cho hai con...; hoặc làm những chuyện rất là giản dị khác. Nhiều người bảo "thôi, bà tài năng như thế, bà để dành thời gian đấy ra để mà viết nhạc hoặc là đi biểu diễn, tội gì mà đi làm những chuyện nấu nướng", nhưng tôi nói rằng: nếu không làm những điều nho nhỏ đấy thì Hồng Nhung sẽ không bao giờ làm được những chuyện lớn khác.

Tôi có nghe chị chia sẻ hai con song sinh của chị cũng phụ giúp mẹ làm nhạc? Việc hai con đang ở vào tuổi dậy thì có "làm khó" hay áp lực gì với một người mẹ đơn thân như chị không? Hiện giờ chị sống chính ở VN hay ở đâu?

Cả Tôm và Tép (tên gọi ở nhà) đều chơi piano, riêng Tôm thì có thổi saxophone - là học trò của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Do đó, hai con có biết về nhạc và khi mẹ hát thì các con đệm đàn, tìm ra các hợp âm cho bài hát của mẹ, thỉnh thoảng cũng set up quay hình giúp mẹ. Thế nên cũng gọi là có hỗ trợ mẹ trong nghề (cười). Việc nuôi dạy hai con đang ở tuổi mới lớn, vị thành niên quả là không dễ dàng. Được cái là khi học ở Pháp thì luôn có các thầy cô giáo là bác sĩ tâm lý tại trường học, và người ta đã giúp cho mình cách để làm sao điều hòa tốt nhất cho các bé. Đến hiện nay, các bé nhà tôi có thể nói là khá trưởng thành so với tuổi, cũng khá ngoan. Hai năm vừa rồi, tôi sống ở Pháp, nhưng năm 2024 và 2025 tới, tôi sẽ dành 70% thời gian sống ở VN vì bố tôi cũng đã lớn tuổi, tôi cần sống gần bố nhiều hơn nữa.

Hình ảnh biến hóa của Hồng Nhung tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Chị có thể chia sẻ đôi chút về dự án âm nhạc sắp làm?

Tôi đã có kế hoạch rồi nhưng không thể nói hết được. Trước mắt, tôi đang muốn làm một album mới với những ca khúc do chính mình sáng tác, kết hợp cả nhạc sĩ trong nước và nước ngoài. Album này sẽ mang màu sắc, tâm hồn VN nhưng cách thể hiện với ngôn ngữ âm nhạc quốc tế.

Chị có dự định kết hôn một lần nữa với bạn trai ngoại quốc hiện tại?

Không! (giọng dõng dạc và cười lớn)

Năm nay gia đình chị ăn tết Nguyên đán ở đâu, đã chuẩn bị đón tết thế nào rồi? Một vài điều tâm tình của Hồng Nhung trước thềm năm mới?

Tôi ăn tết ở VN. Nhà cửa đón tết của gia đình tôi tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, với cành đào từ Hà Nội mang vào, cùng một không gian nhạc - họa đủ để khơi nguồn cảm hứng cho một năm mới yên - lành. Thực lòng, không phải lúc nào bản thân cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng tôi luôn tự nhắn nhủ, khích lệ bản thân: hãy bắt đầu ngày mới như là ngày đáng sống nhất; và may mắn được tiếp nhận sóng tần của mọi người xung quanh, tôi đứng dậy, nhảy múa, hát ca… Sự năng động luôn mang lại tinh thần thoáng đãng, dễ kết nối, yêu thương; và giúp cho tôi có cơ hội làm được nhiều điều lý thú, mang chút niềm vui cho đời!