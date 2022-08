Hot girl lên show hẹn hò tỏ tình người yêu cũ

Tập 66 Tỏ tình hoàn mỹ lên sóng với sự xuất hiện của nữ chính Kim Thanh. Người đẹp cho biết trước đây, vì cứng nhắc nên cô bỏ lỡ chàng trai mà mình yêu. Do đó, khi tham gia gameshow hẹn hò này, nữ chính quyết tâm “cua" lại người cũ vì không muốn anh ra về cùng người con gái khác. Kim Thanh cho biết chàng trai mà cô nhắc đến chính là Đức Anh khiến anh rơi nước mắt.

Trên sân khấu, cả hai có dịp ôn lại khoảng thời gian bên nhau và dành cho đối phương những cử chỉ ngọt ngào. Khoảng thời gian đó, Đức Anh chưa có gì trong tay nhưng Kim Thanh lúc nào cũng hạnh phúc vì được quan tâm, chăm sóc. Đến khi cặp đôi có tất cả thì họ lại đánh mất nhau. Theo như Đức Anh chia sẻ, cả hai đã nói chuyện với nhau và cùng đưa ra quyết định “tạm dừng” yêu một thời gian. Đối với Đức Anh, đó là một cái kết êm đẹp nhưng với Kim Thanh, lúc nào cô cũng buồn, cô đơn và không thể mở cửa trái tim cho người khác bước vào.

Kim Thanh cho biết cô đã được nghe hết về tuổi thơ, về những tổn thương mà Đức Anh đã trải qua. Nghe vậy, nam chính bỗng bật khóc nức nở khiến khán giả xót xa. Anh chàng cho biết khoảng thời gian quyết định chia tay với bạn gái là lúc khó khăn nhất với mình. Ba bị bệnh nặng, công việc chưa ổn định, tiền kiếm được không được bao nhiêu khiến anh rơi vào bế tắc. Vì vậy, Đức Anh chỉ muốn dành mọi sự quan tâm vào gia đình chứ không còn đủ sức để lo cho người khác.





Kim Thanh chất vấn bạn trai cũ về lý do họ chia tay nhau có phải do lúc đó anh đang gặp khó khăn, không có điều kiện để chăm sóc cho mình hay không. Nếu đó đúng là lý do thì cô mong rằng hiện tại khi cả hai đã có tất cả rồi thì họ sẽ cho nhau một cơ hội nữa ở bên nhau. Sau 3 năm, Kim Thanh ngày nào cũng nhớ và dành trọn trái tim của mình cho Đức Anh, mong mỏi bạn trai cũ sẽ quay về.

Sau một hồi tâm sự, dù Kim Thanh đã cố gắng thuyết phục để Đức Anh cho cả hai thêm một cơ hội nhưng cái kết lại không như cô mong muốn. “Bây giờ, cảm xúc của anh dành cho em đã không còn nữa rồi”, nam chính dứt khoát. Nhận được câu trả lời, Kim Thanh đã trả lại cho Đức Anh sợi dây chuyền mà cô được tặng lúc cả hai còn yêu và quay lưng rời khỏi chương trình. Cô quyết tâm từ nay sẽ không yêu anh nữa. Chứng kiến câu chuyện, MC Liêu Hà Trinh mong rằng khán giả sẽ hiểu và cảm thông cho những gì Đức Anh đã phải trải qua.