'Hot girl World Cup' lên show hẹn hò tỏ tình lần 2 và cái kết bất ngờ

Tập 57 Tỏ tình hoàn mỹ có sự xuất hiện của TikToker Linh Kul. Được biết 2 năm trước, cô cũng từng trở thành nữ chính và tỏ tình với Hải Nam nhưng không thành. Trong lần trở lại này, người đẹp quyết định bày tỏ tình cảm với diễn viên Soho.

Trong chương trình, Linh Kul thể hiện ca khúc Nếu anh không phiền để chinh phục đối phương. Thậm chí, cô còn đưa micro để diễn viên 9X cùng song ca khiến anh không khỏi ngại ngùng. Dù vậy, Sơn Soho vẫn hòa giọng cùng nữ chính khiến khán giả thích thú. Sau đó, cô nàng cho biết từ lần đầu gặp đã thấy anh không phải là mẫu bạn trai lý tưởng của mình, thậm chí còn từng nghĩ anh là một “bad boy".

Thế nhưng, sau lần cùng nhóm bạn đi ăn sinh nhật của Linh Kul, vì đã quá trễ nên Sơn Soho đã đưa cô về. Lúc anh một mình về nhà thì không may bị tai nạn giao thông khiến trí nhớ cũng bị mất đi ít nhiều. Sau khi biết chuyện, Linh Kul vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng tất cả là lỗi do mình. Cũng vì lý do đó nên nữ chính thường xuyên tới bệnh viện để chăm sóc Sơn Soho, cùng anh đi dạo, được nghe anh tâm sự. Từ đó, Linh Kul dần dần nảy sinh tình cảm.

Những lần đi chơi cùng nhóm bạn thân, Sơn Soho luôn quan tâm Linh Kul bằng những cử chỉ dù rất nhỏ. Đến với chương trình, cô đặt câu hỏi: “Rốt cuộc đối với anh em là gì". Diễn viên 9X thừa nhận đã từng thích nữ chính nhưng do bị ám ảnh bởi quá khứ nên không dám tiến đến bên cạnh cô. “Trong khoảng thời gian đó anh có rất nhiều sự lựa chọn nhưng anh cần phải lựa chọn chỉ một người thôi. Người đó là em đó”, Sơn Soho bộc bạch.





Sơn Soho khẳng định anh không phải còn thương người cũ mà chỉ nuối tiếc những kỷ niệm đẹp đã trải qua. Nghe vậy, Linh Kul cho biết cô sẵn sàng là người ở bên giúp anh chữa lành vết thương, để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. “Khi anh bị thương, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì? Anh sẽ chọn nhớ người làm anh bị thương hay nhớ người băng bó vết thương đó cho anh?”, nữ chính hỏi.

Sơn Soho cũng khẳng định anh sẽ nhớ tới người giúp mình băng bó vết thương. Nghe vậy, Linh Kul lên tiếng: “Vậy anh có đồng ý cho em là người sẽ băng bó vết thương đó cho anh không?” nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. Linh Kul nói thêm cách đây 2 năm, cô đã từng đứng trên sân khấu Tỏ tình hoàn mỹ để thổ lộ tình cảm với một chàng trai nhưng chỉ nhận lại lời xin lỗi. Hiện tại, cô đã phải vượt qua nỗi sợ của chính mình khi một lần nữa xuất hiện trong chương trình.

Trong giây phút quyết định, nữ chính không nhận được tín hiệu từ phía Sơn Soho khiến cô bật khóc nức nở. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên đã chạy theo và ôm chầm lấy cô, nắm tay nữ chính trở lại sân khấu. Anh cho biết bản thân không muốn sống mãi trong quá khứ nên muốn cùng Linh Kul mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Sơn Soho nói thêm: “Chiếc ghế ở đây anh đã ngồi từ rất lâu rồi, anh chỉ chờ một người hiểu anh thôi. Nếu anh bước qua cánh cửa kia thì anh sẽ chính thức bước vào tương lai, bỏ lại tất cả quá khứ đằng sau, đây là lời hứa của anh”.