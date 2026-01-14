Nhắc đến ẩm thực Nam bộ, hủ tiếu luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên. Từ những quán nhỏ ven sông, những gánh hàng rong buổi sớm cho đến mâm cơm gia đình, hủ tiếu hiện diện như một phần của nhịp sống thường nhật. Không quá nặng về nghi thức, hủ tiếu phản ánh đúng tinh thần phóng khoáng, cởi mở của người miền Tây, tại đây mỗi món ăn là một sợi dây để sẻ chia và kết nối.

Chính vì gắn bó sâu sắc với đời sống, hủ tiếu là ký ức của nhiều thế hệ, là hương vị quen thuộc gợi nhớ quê nhà, bến nước, con đò. Trong bối cảnh đó, khi thực phẩm ăn liền ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng hiện đại, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để một tô hủ tiếu tiện lợi vẫn giữ được tinh thần và hương vị nguyên bản của món ăn truyền thống.

Đây là bài toán văn hóa đầy thách thức. Bởi chỉ cần sai lệch đôi chút, hủ tiếu có thể trở thành một món ăn khác, mất đi cái "hồn" vốn làm nên sức sống lâu bền của món ăn tinh hoa trong ẩm thực Việt.

Trong nhiều năm phát triển, Cung Đình Foods theo đuổi định hướng xây dựng sản phẩm dựa trên giá trị ẩm thực vùng miền. Từ Phở Cung Đình gợi nhắc đến hương vị Hà Nội, đến Mì Cung Đình 7 vị đại diện cho tinh hoa ẩm thực Bắc, Trung, Nam. Mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện riêng, gắn với địa danh và văn hóa ẩm thực Việt.

Tinh thần khơi vị cảm hứng được xem là sợi chỉ xuyên suốt trong chiến lược của thương hiệu. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, Cung Đình lựa chọn cách phát triển sản phẩm dựa trên sự am hiểu và tôn trọng giá trị truyền thống. Trong dòng chảy đó, hủ tiếu Nam bộ được chọn làm điểm nhấn tiếp theo như một bước đi tự nhiên.

Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt được phát triển với mục tiêu tái hiện hương vị quen thuộc của miền Tây trong một hình thức phù hợp với đời sống hiện đại. Sản phẩm hướng đến sự cân bằng giữa yếu tố tiện lợi và trải nghiệm ẩm thực, nhằm mang đến cho người tiêu dùng cảm giác gần gũi khi thưởng thức.

Một trong những điểm đáng chú ý của Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt nằm ở sợi hủ tiếu được bổ sung gạo ST25, giống gạo đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng cũ. Việc lựa chọn nguyên liệu bản địa giúp tạo nên sợi hủ tiếu có độ dai mềm phù hợp, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa sản phẩm và vùng đất đã làm nên hương vị món ăn.

Bên cạnh đó, gói xốt cô đặc được nghiên cứu nhằm tái hiện vị nước dùng đậm thơm đặc trưng của hủ tiếu Nam bộ. Gói xốt Cung Đình đem đến vị nước dùng ngọt thanh thân thuộc của miền đất Tây Nam bộ, thơm dịu mùi hải sản và xương hầm. Khi kết hợp với gói gia vị ớt tiêu cay và sate tỏi phi thì bùng lên vị đặc trưng đậm đà của Hủ tiếu

Khối lượng 85gram cũng là một điểm nhấn đáng kể. Đây là dung lượng lớn trong phân khúc hủ tiếu ăn liền hiện nay, đáp ứng nhu cầu về một bữa ăn đủ đầy. Chi tiết này phản ánh rõ định hướng của Cung Đình khi xem hủ tiếu là một bữa ăn thực thụ, thay vì một món ăn tạm thời.

Song song với đó, Hủ Tiếu Cung Đình mang đến nhiều lựa chọn hương vị quen thuộc như Hủ Tiếu Nam Vang, Hủ Tiếu Sườn Heo và Hủ Tiếu Bò Kho. Mỗi hương vị gợi mở một lát cắt khác nhau của ẩm thực Nam bộ, tạo sự đa dạng cho người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn.

Hủ tiếu Cung Đình lựa chọn kết hợp với Đại sứ thương hiệu Phương Mỹ Chi - một giọng ca mang đậm dấu ấn Nam bộ, là bảo chứng cho tinh thần lưu giữ tinh hoa văn hóa Việt Nam. Phương Mỹ Chi đã gắn bó với âm nhạc dân gian và dân ca Nam Bộ từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh của cô đại diện cho thế hệ trẻ tiếp cận truyền thống bằng tinh thần trân trọng và cách thể hiện gần gũi.

Sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi cũng là tinh thần mà Hủ Tiếu Cung Đình hướng đến. TVC "Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt, Ngon Thứ Thiệt" được xây dựng với màu sắc quen thuộc, kể câu chuyện về hương vị quê hương thông qua hình ảnh và âm nhạc gần gũi.

Cách kể này giúp sản phẩm xuất hiện tự nhiên trong đời sống, gợi nhắc đến những bữa ăn quen thuộc của người Nam bộ. Thông qua đó, tinh thần ẩm thực miền Tây được lan tỏa đến người tiêu dùng theo một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp cận.

Sự đồng hành giữa Cung Đình Foods và Phương Mỹ Chi được đặt trong một hành trình dài hơi, hướng đến việc giữ gìn và lan tỏa giá trị ẩm thực Nam bộ. Thông qua Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt, thương hiệu cho thấy nỗ lực đưa món ăn truyền thống hòa vào đời sống hiện đại mà vẫn giữ được hương vị "Ngon Thứ Thiệt".

Trong bối cảnh ẩm thực Việt ngày càng chịu nhiều tác động từ xu hướng toàn cầu, những sản phẩm được phát triển trên nền tảng hiểu biết văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bản sắc. Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt vì thế được xem là cách Cung Đình Foods tiếp tục kể câu chuyện ẩm thực Nam bộ bằng ngôn ngữ của thời đại, thông qua một sản phẩm gần gũi với đời sống người tiêu dùng hôm nay.

