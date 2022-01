Hùng Thuận sẵn sàng đóng ba bé An ‘Đất rừng phương nam' bản điện ảnh

Sau khi Đất rừng phương nam công bố thông tin casting, khán giả khắp mọi miền đất nước đã xôn xao trước dự án điện ảnh sẽ làm sống loại một huyền thoại tuổi thơ. Cộng đồng mạng cũng hết sức háo hức xem ai sẽ là bé An tiếp theo sau vai diễn ghi dấu ấn đậm sâu của diễn viên Hùng Thuận. Dịp này nam diễn viên cũng chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Nhớ hồi casting vai thằng An năm lớp 6. Giờ chắc casting vai ba thằng An".

Ngay lập tức, “sáng kiến” này của nam diễn viên được vô số đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Nhiều nghệ sĩ như Lâm Vỹ Dạ, Cao Thái Hà, Phương Hằng đã để lại bình luận và kể rằng bé An cùng Đất rừng phương nam chính là một phần tuổi thơ của họ. Song, người hâm mộ cũng đốc thúc và khuyến khích Hùng Thuận hãy đi casting vai ba bé An nếu có cơ hội. Một số khán giả nhận xét nếu Đất rừng phương nam mới có sự xuất hiện của Hùng Thuận trong vai ba bé An thì sẽ tạo nên khoảnh khắc chuyển giao thế hệ vô cùng ý nghĩa và thú vị.

Hùng Thuận chia sẻ kể từ khi thông tin casting được đăng tải, hộp thư Facebook của anh dường như muốn “nổ tung” vì nhiều khán giả nhắn tin hỏi thông tin về hình thức tham gia thử vai. Bản thân anh cũng sẵn sàng tham gia casting vai ba bé An nếu điều kiện thuận lợi. Đối với Hùng Thuận, vai bé An có ý nghĩa rất lớn với anh. Trước đây khi xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ, nam diễn viên từng thổ lộ: “Bé An chính là nhân vật đã tạo nên tên tuổi cho tôi và sẽ đi theo tôi trong suốt cuộc đời này”.

Năm xưa khi đi thử vai bé An cho bản truyền hình Đất rừng phương nam, Hùng Thuận chỉ mới học lớp 6. Anh được đạo diễn Nhâm Minh Hiền phát hiện tại trường học và mời tham gia casting một cách rất tình cờ. Nam diễn viên cho biết ngày đó khi về kể lại với gia đình, mẹ anh còn không tin và nói: “Thôi xạo quá đi. Con đen thùi lùi, xấu hoắc ai mà mời đi đóng phim”. Vai diễn bé An đầy trong trẻo, ấm áp của Hùng Thuận đã góp phần làm nên thành công của Đất rừng phương nam 1997.





Bên cạnh chuẩn bị các khâu sản xuất để đem đến một Đất rừng phương nam mới mẻ và hoành tráng hơn, việc tìm ra diễn viên đóng bé An là rất quan trọng đối với ê-kíp. Bởi đây là vai diễn linh hồn cho bộ phim. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng khẳng định chắc chắn anh chỉ bấm máy sau khi đã tìm được An, cũng như hai vai diễn quan trọng không kém là Cò và Xinh. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hài hước nói rằng: “Chỉ sau một ngày mà Facebook mình giờ các em thiếu nhi nhắn tin kết bạn quá xá”. Nhà sản xuất Đất rừng phương nam thì cho biết email tham gia casting đang đổ về hộp thư ngày một nhiều hơn.

Hiện tại, chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc quá trình nhận hồ sơ casting (17.1). Ngoài ra, nhà sản xuất Đất rừng phương nam tiếp tục tung 3 poster phác họa của 3 nhân vật chính được vẽ tay công phu, góp phần miêu tả rõ hơn hình ảnh nhân vật mà nhà sản xuất đang mong đợi. Đất rừng phương nam hiện đang là dự án phim điện ảnh được trông chờ nhất trong năm nay. Đội ngũ “cầm trịch” bộ phim hội tụ những tên tuổi lớn trong ngành như: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, cố vấn sản xuất Nguyễn Vinh Sơn, giám đốc âm nhạc Đức Trí…