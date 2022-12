Hưng Yên: Sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản gần 500 nghìn đồng

Ngày 24.12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nghi phạm Bùi Quyết Thắng (30 tuổi, trú tại thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, H.Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.Đ (59 tuổi, trú cùng địa phương với Bùi Quyết Thắng).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21.12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc phát hiện 1 tử thi là nam giới trên cánh đồng thôn Quanh, TT.Ân Thi, H.Ân Thi (Hưng Yên).

Trên vùng mặt nạn nhân có nhiều vết thương; 1 vết thương đứt ngang cổ. Tại hiện trường có nhiều vết máu vương vãi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an H.Ân Thi (Hưng Yên) phối hợp với VKSND tỉnh Hưng Yên, VKSND H.Ân Thi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.





Quá trình điều tra, xác định nạn nhân sinh sống một mình, vợ đã mất, có hai con nhưng ở xa. Hiện trường vụ án là khu vực cánh đồng, không có dân cư, xung quanh không có camera gây khó khăn cho quá trình điều tra, khám phá vụ án.

Tại cơ quan công an, Bùi Quyết Thắng khai nhận, chiều ngày 21.12, Thắng thuê ông Đ., tài xế xe ôm, chở Thắng từ nhà đến thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, H.Kim Động (Hưng Yên).

Khi cả hai di chuyển đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Quanh, TT.Ân Thi (H.Ân Thi), Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Đ. nên đã sử dụng dao mang theo từ trước chém nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay của ông Đình và chiếm đoạt 488.000 đồng trong túi quần nạn nhân, hậu quả khiến ông Đ. tử vong. Sau khi gây án, Thắng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định, Bùi Quyết Thắng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.