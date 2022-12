Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên, thanh niên

Đoàn Trường CĐ Y tế Bình Định phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bình Định) tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong đoàn viên, thanh niên của trường.

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Trường CĐ Y tế Bình Định đã ký kết quy chế phối hợp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn về đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng VneID của Bộ Công an.





Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định cũng phối hợp với Thị đoàn An Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tại hội nghị, 60 học viên là bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn ở Thị xã An Nhơn được báo cáo viên của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bình Định), hướng dẫn một số nội dung như: Tổng quan về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giới thiệu các tiện ích, tính năng của tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ và nhận kết quả các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử theo mức độ 3, 4...