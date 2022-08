Hưởng lợi từ hạ tầng, Quy Nhơn trở thành điểm sáng an cư và đầu tư

Cửa ngõ giao thương của khu vực

Quy Nhơn là thành phố biển và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc giao lưu kinh tế khu vực và quốc tế, Quy Nhơn ngày càng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, Quy Nhơn có đầy đủ các hệ thống giao thông về cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.

Trong đó, Quốc lộ 19 nối liền Cảng Quy Nhơn đến cửa khẩu Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) dài 238km - tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quy Nhơn nói riêng và các tỉnh Tây nguyên nói chung đang được đầu tư xây dựng theo 6 làn xe; Ga Quy Nhơn cùng với Ga Diêu Trì - Top 10 Ga lớn nhất cả nước và cảng hàng không Phù Cát được xây dựng hiện đại giúp kết nối kinh tế, du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, cảng Quy Nhơn - thương cảng lớn, cửa ngõ ra biển của các tỉnh miền Trung và Tây nguyên không ngừng được đầu tư, mở rộng nhằm cung cấp dịch vụ khai thác vận tải biển tối đa, tăng kết nối cho các doanh nghiệp.

Ngoài lợi thế hạ tầng giao thông, Quy Nhơn còn có nguồn tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn phong phú và nguồn nhân lực khá dồi dào. Phát huy lợi thế này, Quy Nhơn đã phát triển nhiều khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội thu hút nhiều nhà đầu tư, tạo ra trên 21.000 việc làm cho người lao động, chuyên gia chất lượng cao.

Nhờ đó, kinh tế - du lịch Quy Nhơn có bước nhảy vọt vượt bậc. Trong giai đoạn 2010 - 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 10,83%; du lịch từ việc đón 1,94 triệu lượt khách trong năm 2014 đã tăng mạnh đến 4,8 triệu lượt khách trong năm 2019. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Quy Nhơn đón hơn 2,2 triệu lượt khách, tăng 92,5% so với cùng kỳ năm 2021. Kinh tế và nhu cầu nhà ở ước sẽ còn tăng cao khi Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Mục tiêu đến năm 2025, Quy Nhơn trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm vùng duyên hải Miền Trung và đón 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón 1,8 triệu khách quốc tế. Điều này tạo đòn bẩy để bất động sản phát triển. Nhiều dự án nghỉ dưỡng, căn hộ ra đời đáp ứng nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng của người dân.

Vị trí trung tâm, nâng tầm trải nghiệm

Ngay trung tâm của thành phố Quy Nhơn, chủ đầu tư Armo và Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối Danh Khôi Miền Trung giới thiệu dự án căn hộ The Calla (Calla Apartment Quy Nhơn). Với kết cấu 29 tầng, bao gồm 454 căn hộ, 13 shophouse và tiện ích nội khu hiện đại, The Calla là nơi an cư và đầu tư lý tưởng cho cư dân khu vực miền Trung - Tây nguyên.





Sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Quốc lộ 1D, trong Khu đô thị Xanh Vũng Chua, cư dân The Calla có thể kết nối và tận hưởng các tiện ích, dịch vụ bậc nhất của khu vực như Siêu thị Big C, MM Mega Market, Bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi biển Quy Nhơn, Bệnh viện Quân Y 13, Ga Quy Nhơn, Ga Diêu Trì, Trường học các cấp, Cảng hàng không Phù Cát, KDL Eo Gió, KDL Kỳ Co,…

Không chỉ lợi thế về kết nối giao thông, The Calla còn có vị thế phong thủy tụ tài, tích vượng khí khi lưng tựa núi Vũng Chua - núi cao 600 m so với mực nước biển và vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, thơ mộng với những cánh rừng lá kim và trầm tích của đá; 100% các căn hộ hướng biển lớn Quy Nhơn - Top những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. “Sơn quản nhân đinh, thuỷ quản tài”, sự hòa hợp của núi biển tại The Calla sẽ đem đến đại cát, hanh thông cho gia chủ.

Đặc biệt, The Calla là dự án căn hộ có sân vườn đầu tiên tại Quy Nhơn với diện tích sân vườn lên đến 90 m², mang đến không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là dự án hiếm hoi có pháp lý hoàn thiện, sở hữu lâu dài và tốc độ xây dựng nhanh chóng, hiện đã xây đến tầng 10, dự kiến bàn giao vào quý 3/2023.

Hiện dự án đang được giới thiệu với mức giá hấp dẫn, khách hàng có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại đây chỉ từ 170 triệu đồng. Ngân hàng hỗ trợ đến 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong 12 tháng cùng nhiều chính sách, ưu đãi hấp dẫn khác.