Từ đó đến nay, Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ… lần lượt được các tỉ phú trên thế giới "chọn mặt gửi vàng" cho những sự kiện, kế hoạch đầu tư du lịch đẳng cấp. Thế giới dần biết đến VN như một điểm đến dành cho các "đại gia".

Chiều 8.3.2019, khách sạn JW Marriott Phú Quốc trở thành tâm điểm của truyền thông VN khi chào đón 600 khách mời thuộc tầng lớp quý tộc ở Ấn Độ đến tham dự lễ cưới của một tỉ phú nước này. Dàn khách mời toàn là những đại gia, những người thuộc tầng lớp giàu có nhất Ấn Độ. Với đặc thù về ẩm thực nên toàn bộ thực phẩm phục vụ tiệc cưới này đều từ Ấn Độ chuyển qua bằng chuyên cơ. 50 đầu bếp nổi tiếng của Ấn Độ đã được mời sang Phú Quốc để chế biến các món ăn. Ngoài ra, còn có 225 nhân viên phục vụ cho đám cưới cũng được đưa từ Ấn Độ sang; 125 nghệ sĩ đến từ các nước Nga, Mỹ, Ý, Thái Lan và cả VN cũng được mời về phục vụ tiệc cưới với các loại hình nghệ thuật đặc sắc cho các buổi tiệc trà, opera... Một đám cưới siêu xa hoa được tổ chức tại Phú Quốc, mang theo thông điệp quan trọng của gia đình chủ tiệc là quyết tâm đưa Phú Quốc vào bản đồ địa danh tổ chức đám cưới tốt nhất thế giới. Lý do, Phú Quốc có nhiều cảnh đẹp, người Phú Quốc thân thiện, sẽ có nhiều nét đặc sắc trong tiệc cưới của các đôi uyên ương...



Không khí tiệc cưới rộn ràng hơn một ngày hội

Tuisha Seksaria và Gaurav Palrecha chọn TP.Đà Nẵng tổ chức dịp trọng đại

Đến đầu năm 2020, một công ty chuyên tổ chức sự kiện đám cưới của Ấn Độ đã tới núi Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) để khảo sát. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm, khách Ấn rất thích không gian văn hóa đặc sắc của VN được tái hiện tại Yên Tử. Nơi đây đảm bảo riêng tư tuyệt đối, đa dạng dịch vụ và có hệ thống phòng nghỉ sang trọng, họ sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm và đã đặt cọc cho kế hoạch tổ chức một đám cưới xa hoa của một vị tỉ phú người Ấn Độ. Vị tỉ phú này không ngần ngại bao toàn bộ khu du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm văn hóa Yên Tử trong vòng 3 ngày để dành cho lễ cưới với khoảng 300 khách với tổng số tiền lên tới hàng triệu USD. Không may, vì dịch bệnh bùng phát nên kế hoạch đành bị hủy. Tuy nhiên, ngay sau khi VN mở cửa du lịch, công ty này đã liên lạc lại và hai bên đang tiếp tục đàm phán cho đám cưới của một đại gia Ấn Độ khác trong năm tới.

Gián đoạn 1 năm vì dịch bệnh, tháng 6.2022, siêu du thuyền Aviva của tỉ phú người Anh Joe Lewis, chủ CLB Tottenham Hotspur, trở lại thăm TP.Cần Thơ tiếp tục hâm nóng lại cái tên VN trên bản đồ du lịch thế giới sau dịch Covid-19. Trong chuyến trở lại Cần Thơ đó, vị tỉ phú Anh một phần muốn thể hiện tình yêu, sự cảm mến với mảnh đất sông nước mà ông đã từng ghé thăm 2 lần, một phần nhằm khảo sát để thực hiện hóa ý định đưa Hội du thuyền trên thế giới về Cần Thơ, thành viên khoảng 80 du thuyền đều là các tỉ phú. Chia sẻ với báo giới, Joe Lewis cho biết ông muốn truyền cảm hứng, nét thú vị của văn hóa miền Tây sông nước, cũng như sự hiếu khách của người dân VN tại Cần Thơ với bạn bè thế giới.

Tỉ phú Joe Lewis trò chuyện với lạnh đạo Cần Thơ

Với lợi thế trời cho, những bãi biển tuyệt đẹp nằm dọc khúc duyên hải miền Trung VN cũng "lọt vào mắt xanh" của các đại gia trên thế giới. Sáng 24.1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra lễ chào đón trọng thị đoàn của gia đình tỉ phú Ấn Độ đến TP.Đà Nẵng tổ chức đám cưới cho con. Cô dâu, chú rể của gia đình tỉ phú Ấn Độ là Tuisha Seksaria và Gaurav Palrecha cùng hơn 350 khách mời cùng với đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp đến từ Ấn Độ đã xông đất đầu năm cho thủ phủ du lịch miền Trung bằng một siêu đám cưới tại một resort 5 sao ven biển Đà Nẵng, nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lớn đẳng cấp quốc tế. Đi cùng gia đình tỉ phú còn có hàng chục nhiếp ảnh gia, blogger... để quảng bá cho sự kiện. Cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav chia sẻ lý do họ chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức lễ cưới vì bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây, vừa có sông, vừa có biển, khí hậu lại trong lành, dễ chịu. Đây không phải lần đầu tiên Đà Nẵng được các đại gia Ấn Độ ưu ái. Sau màn "chào sân" của vị tỉ phú người Ấn tại Phú Quốc, từ 19 đến 24.11.2019, một nhà tổ chức đám cưới khác ở Koltaka (Ấn Độ) cũng đã đưa một đám cưới hoành tráng khác tổ chức cho 700 khách đến khách sạn Sheraton Đà Nẵng.

Là người rất tâm huyết trong việc đưa đám cưới triệu USD của các tỉ phú Ấn Độ tới VN, nguyên Đại sứ VN tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu từng thể hiện tham vọng muốn biến VN thành địa điểm tổ chức đám cưới của các đại gia Ấn Độ. Theo ông Châu, đám cưới Ấn Độ đã đi vào từ điển với những nét rất đặc trưng như hoành tráng, toàn bộ số tiền tích góp được trong cuộc đời sẽ được tiêu vào đám cưới, thết đãi bạn bè thể hiện vị trí, vị thế xã hội của chủ nhân cũng như các mối quan hệ của họ. Giai đoạn trước, người Ấn Độ thường chọn Bangkok (Thái Lan) là điểm đến "vừa tiền" để tổ chức đám cưới. Với những gia đình tầm trung thì đến các nước Trung Đông, nhiều tiền hơn thì sang Ý. Mỗi đám cưới ấy chi cả chục triệu USD là bình thường. Vì thế, nếu "bắt được trúng mạch", việc tổ chức những đám cưới triệu USD của giới siêu giàu sẽ mở ra một hướng đi mới cho du lịch VN. Từ hình ảnh, thương hiệu cho tới dịch vụ cũng sẽ được nâng lên một đẳng cấp mới.



Khách du lịch quốc tế đến Hạ Long bằng tàu biển, ngày 6.3 Lã Nghĩa Hiếu

Đúng như kỳ vọng của ông Phạm Sanh Châu, bên cạnh những sản phẩm du lịch ngày càng được các tập đoàn phát triển du lịch VN chăm chút nâng tầm quốc tế, sự có mặt của ngày càng nhiều đại gia đang giúp VN trở thành tâm điểm hút các thương hiệu khách sạn đẳng cấp hàng đầu thế giới. Trên khắp cả nước, Marriott, Accor, Best Western International, Hyatt… đang ngày càng mở rộng hoạt động tại VN. Mới nhất, thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới của Mỹ, Marriott International vừa công bố ký kết thỏa thuận quản lý ba khu nghỉ dưỡng sang trọng mới tại nước ta, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của hai thương hiệu Ritz-Carlton Reserve và The Luxury Collection tại thị trường VN, trên đảo Hòn Thơm, thiên đường nhiệt đới tại đảo ngọc Phú Quốc.

Đoàn du khách Ấn Độ hào hứng khi đến TP.Đà Nẵng

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) Marriott International, đánh giá: VN luôn là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế bởi quang cảnh thiên nhiên và di tích văn hóa mang đậm chất bản địa. Song song đó, nhu cầu trải nghiệm thương hiệu quốc tế đẳng cấp cũng là nhu cầu tiềm năng đối với du khách nội địa. "Ấn Độ đang là thị trường du lịch tiềm năng lớn nhất trên thế giới với mức độ sẵn sàng chi tiền khủng. Vì thế, sự có mặt của Marriott tại VN không chỉ nhằm đón đầu xu hướng du lịch đẳng cấp cao mà còn mong muốn tiếp tục quảng bá VN, một điểm đến hấp dẫn với nhiều trải nghiệm thú vị đến 190 triệu thành viên thân thiết của Marriott Bonvoy trên toàn thế giới", ông Rajeev Menon nói.

Gần 3 năm làm việc và sinh sống ở VN, ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, chia sẻ ông đã đến Nha Trang (Khánh Hòa) hơn 20 lần, đi Phan Thiết (Bình Thuận) hơn 10 lần, nhưng lần nào ông cũng có được những trải nghiệm mới mẻ. Theo ông Madan, thời gian gần đây, một số khách du lịch hạng sang, tỉ phú Ấn Độ có xu hướng tìm kiếm các trải nghiệm mới lạ vào những dịp đặc biệt như tổ chức đám cưới, kỷ niệm ngày cưới, tuần trăng mật… Các cặp đôi sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có những trải nghiệm thú vị và VN nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Đơn cử, Phú Quốc là một trong những địa điểm rất phù hợp để tổ chức những đám cưới xa hoa. Ngoài ra, còn có những di sản văn hóa và nhiều không gian xanh như đi dọc các con sông, chìm đắm trong rừng tràm ở Kiên Giang, An Giang; nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như tham quan, thám hiểm các hang động, lặn biển, du lịch sinh thái; đa dạng sản phẩm hay dành cho các cặp đôi trẻ, khách gia đình, khách doanh nghiệp muốn đến công tác như ở TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội…



Khách du lịch quốc tế đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày đầu năm 2023 Thế Quang

Thế nhưng, chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên là chưa đủ. Trên thế giới, một trong những "hòn đảo thiên đường" hằng năm luôn nằm trong top những điểm đến nhất định không thể bỏ qua phải kể đến Bora Bora - viên ngọc quý của nước Pháp. Hòn đảo nằm ẩn mình giữa những đầm phá đẹp mê mẩn ở phía Nam Thái Bình Dương, là một phần của quần đảo Polynesia (thuộc Pháp) với khí hậu ấm áp quanh năm, cũng là nơi hội tụ những trải nghiệm sang trọng bậc nhất đến từ những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu như InterContinental, Four Seasons, St Regis, Le Meridien... Nơi đây cũng luôn là điểm đến ưa thích của giới tài phiệt, minh tinh nổi tiếng như Meg Ryan, Ellen DeGeneres hay Kim Kardashian… Tương tự, Maldives cũng là một hòn đảo như thế. Ở đó, ngoài thiên nhiên đẹp như tranh vẽ thì những cái tên "hàng hiệu của hàng hiệu" trong lĩnh vực khách sạn như Four Seasons, One&Only, Six Senses… là lời bảo chứng cho việc đến Maldives, bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp bậc nhất thế giới.

Từ thành công của Bora Bora hay Maldives, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN, khẳng định: Để trở thành thiên đường du lịch sang trọng của thế giới thì lợi thế cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử văn hóa hay sự thân thiện của người dân mới chỉ là điều kiện cần. Yếu tố đủ để thành công nằm ở "hấp lực" từ những trải nghiệm thượng hạng. Giới siêu giàu đòi hỏi những điều kiện dịch vụ đặc thù, đặc biệt. Muốn đưa những "ông" này vào VN tiêu tiền, thì phải đáp ứng được những điều kiện có phần ngặt nghèo đó. Đầu tiên là các loại cung ứng dịch vụ phải có tiêu chuẩn đẳng cấp rất cao. Đi liền theo là cả hệ thống thể chế phải công khai, minh bạch, không thể gây khó dễ, tạo rào cản cho du khách. Từ dịch vụ công, cung ứng các điều kiện như thủ tục visa, nhập cảnh cho đến dịch vụ tư như di chuyển, lưu trú, vui chơi, ăn uống, mua sắm… phải đáp ứng những yêu cầu hưởng thụ cao cấp của họ. Khách sạn phải sang, dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm, ăn uống… phải ở đẳng cấp cao. Những điểm đến phải xây dựng được văn hóa làm du lịch cho cả cộng đồng. Các vấn đề đảm bảo về an toàn, an ninh phải được VN bổ sung triệt để, thêm vào bên cạnh các lợi thế tĩnh.

"Những thử nghiệm thành công ở Đà Nẵng, Phú Quốc đã cho thấy việc thu hút được các đại gia, giới siêu giàu không chỉ mang về những lợi ích to lớn về kinh tế mà còn bảo chứng thêm cho hình ảnh VN trên trường quốc tế. Tới đây, những mô hình này chắc chắn sẽ còn mở rộng thêm tới Nha Trang, Bình Thuận, Quy Nhơn… Nếu mỗi địa phương biết tận dụng những lợi thế trời cho của mình, biết nâng hạng, nâng cấp lợi thế lên thành đẳng cấp thì sẽ tạo ra được những nét hấp dẫn đặc biệt đối với du khách", ông Thiên nói.



Việt Nam cần những công trình đẳng cấp và độc đáo

Theo ông Thiên, để làm được những việc đó, cần sự đồng hành và hỗ trợ, khuyến khích rất lớn từ chính sách của nhà nước. Hiện nay cách đặt vấn đề cho phát triển hạ tầng du lịch của Chính phủ tương đối cởi mở. Mạng lưới sân bay cũng được nghiên cứu xây dựng trên tinh thần không phải chỗ nào cũng cần sân bay to, quy mô lớn như Long Thành, Tân Sơn Nhất, mà có những sân bay mang tính dã chiến, sân bay trực thăng để đáp ứng nhu cầu cá nhân của các khách hàng đặc thù. Như đề xuất làm sân bay ngoài đảo Lý Sơn hay khu Vân Phong dành cho trực thẳng, thủy phi cơ... là những sáng kiến đang được cân nhắc. Đó là cách đặt vấn đề rất tích cực.

"Xu hướng đã xuất hiện và những tín hiệu ủng hộ về mặt chính sách cũng đã xuất hiện theo hướng thuận lợi. Quan trọng là chúng ta phải biết cách làm. Hàng không phải biết nối với du lịch, du lịch phải biết nối với nhiều ngành khác để tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh. Khi đó mới có được những hệ sinh thái cung ứng tận dụng được tối đa lợi thế của mình, hút giới siêu giàu, tỉ phú nước ngoài đến VN tiêu tiền", PGS. TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.