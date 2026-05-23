HUTECH Job Fair 2026 đánh dấu bước phát triển mới so với các sự kiện tuyển dụng thường niên như HUTECH IT Open Day, HUTECH TECHSHOW, HUTECH Career Day,… khi mở rộng thành không gian tuyển dụng đa lĩnh vực, gắn với 06 lĩnh vực đào tạo: Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh doanh và Quản lý, Truyền thông - Thiết kế - Nghệ thuật, Luật - Ngôn ngữ - Khoa học xã hội, Khoa học sức khỏe.

Với 179 doanh nghiệp tham gia, gần 7.000 vị trí việc làm, thực tập, chương trình mở ra không gian kết nối nghề nghiệp sôi động, giúp thế hệ trẻ định vị hành trình tương lai của mình.

Sự hiện diện của các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, hàng không, dược phẩm, xây dựng, bất động sản, truyền thông, công nghệ, ô tô, logistics và dịch vụ đã mở ra bức tranh nghề nghiệp rộng lớn. Nhiều doanh nghiệp tham gia có thể kể đến như Sacombank, Sun PhuQuoc Airways, Boston Pharma, Gỗ An Cường, L'DRAGO Land, Chứng khoán KIS Việt Nam, DatViet VAC Group Holdings, Sài Gòn Ô tô Gia Định,…

Từ Chuyên viên Marketing, Graphic Designer, UI/UX Designer, Phiên dịch viên, Kế toán, Chuyên viên tư vấn đầu tư, Logistics Sales Executive đến Kỹ sư lập trình, Kỹ sư xây dựng - cơ khí - điện, Điều dưỡng, Trình dược viên, Thiết kế nội thất, Lễ tân, Pha chế,… hàng loạt vị trí đã mở ra nhiều lựa chọn thiết thực cho sinh viên ở các lĩnh vực.

Với hồ sơ được chuẩn bị sẵn, các bạn chủ động tìm hiểu doanh nghiệp, lựa chọn vị trí phù hợp, trao đổi với chuyên viên tuyển dụng và tham gia phỏng vấn tại chỗ. Những ứng viên đáp ứng yêu cầu có cơ hội nhận việc ngay tại ngày hội, biến mỗi cuộc trao đổi với doanh nghiệp thành một bước tiến cụ thể trên hành trình nghề nghiệp.

Nếu ngày hội tuyển dụng là điểm chạm trực tiếp giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, thì phía sau đó là cả một hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp được HUTECH triển khai thường xuyên, liên tục và có chiều sâu. Doanh nghiệp không chỉ xuất hiện ở "chặng cuối" của quá trình đào tạo, mà đồng hành với sinh viên ngay từ giảng đường thông qua các buổi hội thảo, workshop, cuộc thi học thuật, học bổng doanh nghiệp và các chương trình đối thoại cùng chuyên gia, CEO, doanh nhân.

Ngay trong không gian đại học, sinh viên HUTECH có nhiều cơ hội gặp gỡ những "người thật - việc thật" để lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp, quản trị, khởi nghiệp và phát triển bản thân. Các chương trình "Đối thoại cùng CEO", "Đối thoại cùng doanh nhân", "Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng",… từng ghi nhận sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như ông Võ Quang Huệ - Cố vấn cấp cao Tập đoàn Vingroup, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách VinFast; Shark Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management; Shark Lê Đăng Khoa; Shark Lê Hùng Anh cùng nhiều chuyên gia, nhà quản lý ở các lĩnh vực khác nhau.

Qua các buổi đối thoại này, các bạn được tiếp cận trực tiếp với tư duy lãnh đạo, câu chuyện lập nghiệp, tiêu chí tuyển dụng và những yêu cầu thực tế mà thị trường đang đặt ra.

Các talkshow, cuộc thi và hoạt động học thuật gắn với doanh nghiệp còn giúp sinh viên giải quyết những bài toán nghề nghiệp ngay trên giảng đường. Từ việc xây dựng ý tưởng, trình bày giải pháp, phản biện trước hội đồng chuyên môn đến tiếp nhận góp ý từ chuyên gia, người học được rèn tư duy vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp và bản lĩnh xử lý áp lực.

Từ giảng đường, hành trình kết nối tiếp tục được mở rộng ra môi trường doanh nghiệp thông qua các chuyến tham quan, kiến tập và thực tập thực tế. Sinh viên HUTECH đã có cơ hội tiếp cận nhiều môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Showroom Audi Tân Bình, VinFast, Woori Bank, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, NEXON Dev VINA, BCONS, Concentrix, Long Châu,…. các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều đơn vị trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, du lịch - dịch vụ, truyền thông, xây dựng, ô tô và sản xuất,…

Những chuyến đi này giúp các bạn quan sát quy trình vận hành, tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp và hiểu rõ hơn cách kiến thức trên giảng đường được ứng dụng trong môi trường làm việc thực tế.

Song song với các hoạt động kết nối thường xuyên, việc ký kết hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp tiếp tục tạo nền tảng cho mối quan hệ đồng hành lâu dài, thực chất. Từ những thỏa thuận hợp tác này, nhiều chương trình phối hợp đào tạo, tiếp nhận thực tập, tuyển dụng, trao học bổng, tổ chức cuộc thi và hoạt động định hướng nghề nghiệp sẽ được mở rộng, mang lại lợi ích song phương cho Nhà trường, doanh nghiệp và người học. Đây cũng là tiền đề để HUTECH tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thị trường, đồng thời đóng góp nguồn nhân lực trẻ có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nguồn: HUTECH