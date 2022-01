Hyundai Santa Fe được bình chọn Xe của năm 2021 tại Việt Nam

Car Awards 2021 là chương trình bình chọn ô tô xuất sắc nhất trong từng phân khúc và tốt nhất thị trường trong năm lần đầu được báo điện tử Vnexpress tổ chức. Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo uy tin đồng thời vinh danh các mẫu xe mang lại nhiều giá trị cho người tiêu dùng theo từng năm.

Giải thưởng Car Awards 2021 được chấm điểm bởi hội đồng chuyên môn gồm các phóng viên chuyên ngành xe, chuyên gia đánh giá xe, chuyên gia kỹ thuật mua bán, nghiên cứu thị trường và 150 độc giả nhiều kinh nghiệm đã qua kiểm duyệt chuyên môn.

Để thu hút sự quan tâm từ bạn đọc yêu thích xe, Vnexpress đã xây dựng trang dự đoán kết quả thu hút 40.000 lượt vote, 2,2 triệu lượt xem sau hơn 2 tháng phát động. Song song với đó là chuỗi toạ đàm Car Talk - nơi chia sẻ kiến thức, thảo luận xoay quanh các chủ đề nóng liên quan tới ô tô bởi các chuyên gia và người dùng có kinh nghiệm.

Về tiêu chí, ban tổ chức trao 15 giải ở hạng mục ô tô của năm theo từng phân khúc đạt đủ tiêu chuẩn có ít nhất 5 mẫu xe và chiếm thị phần nhất định trên thị trường Việt Nam. Trong đó, hội đồng chuyên môn chiếm 60%, độc giả nhiều kinh nghiệm chiếm 40% số điểm quyết định tới mẫu xe chiến thắng.

Theo đó, những mẫu xe chiến thắng trong hạng mục ô tô của năm theo phân khúc bao gồm:





- Xe hạng A của năm: Vinfast Fadil

- Xe gầm thấp cỡ B: Honda City

- Xe gầm cao cỡ nhỏ: Toyota Corolla Cross

- Sedan cỡ C: Mazda3

- Crossover cỡ C: Honda CR-V

- Sedan cỡ D: Vinfast Lux A2.0

- SUV cỡ D/E: Hyundai Santa Fe

- MPV phổ thông: Mitsubishi Xpander

- Xe bán tải phổ thông: Ford Ranger

- Xe sang cỡ nhỏ gầm thấp: BMW Series 3

- Xe sang cỡ nhỏ gầm cao: Porsche Macan

- Xe sang cỡ trung gầm thấp: Volvo S90

- Xe sang cỡ trung gầm cao: Volvo XC90

- Xe sang cỡ lớn gầm thấp: Mercedes-Benz S-class

- Xe sang cỡ lớn gầm cao: Mercedes-Benz GLS

Với "Car of the Year - Ô tô của năm 2021", Huyndai Santa Fe đã chiến thắng sau khi vượt qua 14 mẫu xe đứng đầu hạng mục Ô tô của năm theo từng phân khúc nhờ hội tụ đủ 4 tiêu chí: Xe ra mắt trong năm 2021, Vượt trội về điểm số so với các mẫu xe trong phân khúc, Thứ bậc doanh số trong phân khúc, Mức độ cập nhật xu hướng công nghệ của ngành công nghiệp ô tô thế giới, khả năng dự báo và gợi mở nhu cầu cho người tiêu dùng. Như vậy, Hyundai Santa Fe là mẫu xe xuất sắc nhận giải thưởng kép khi vừa chiến thắng hạng mục SUV cỡ D/E của năm còn là mẫu xe của năm theo đánh giá của bản tổ chức Car Awards 2021.

Lễ trao giải Ô tô của năm 2021 diễn ra sáng 14.1.2022 tại Hà Nội. Ngoài vinh danh những mẫu xe xuất sắc nhất, ban tổ chức Car Awards 2021 còn tổ chức phiên thảo luận xoay quanh chủ đề "Công nghiệp ô tô Việt Nam - Từ lắp ráp tới sản xuất" với sự tham gia của các đại diện bộ ban ngành, các hãng xe, doanh nghiệp phụ trợ nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan tới sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong tương lai.