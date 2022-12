Hyundai Stargazer tại Việt Nam an toàn ở mức nào?

Sau một thời gian đi vào sản xuất, phân phối tại một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, mới đây mẫu xe MPV mamg thương hiệu Hàn Quốc - Hyundai Stargazer vừa được Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) thử nghiệm để xếp hạng an toàn.

Hyundai Stargazer là mẫu MPV phổ thông thiết kế 6 - 7 chỗ ngồi, do Hyundai cùng đối tác liên doanh sản xuất tại nhà máy đặt ở Cikarang, Indonesia sau đó phân phối tại quốc gia này đồng thời xuất khẩu sang một số quốc gia gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Indonesia, Hyundai Stargazer phân phối 4 phiên bản, gồm Active, Trend, Style, Prime. Mẫu xe này khi được Hyundai Thành Công nhập khẩu tại Việt Nam cũng có 4 phiên bản, gồm tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp và cao cấp (6 ghế). Chiếc Hyundai Stargazer được ASEAN NCAP sản xuất tại Indonesia là phiên bản Active tương ứng với bản tiêu chuẩn tại Việt Nam.

Phiên bản này được Hyundai trang bị một số tính năng an toàn như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cảnh báo thắt dây an toàn ở hàng ghế trước, Isofix ở khoang sau và công nghệ Pedestrian Protection. Các tính năng dựa trên radar được tích hợp trong gói trang bị an toàn Hyundai Smartsense cũng không có trên phiên bản Active của Stargazer.





Tương tự các mẫu xe khác được tổ chức này đánh giá, Hyundai Stargazer cũng trải qua các bài thử nghiệm va chạm để ASEAN NCAP đánh giá, xếp hạng mức độ an toàn. Kết quả cho thấy Hyundai Stargazer đạt tổng cộng 66,48 điểm và được ASEAN NCAP xếp hạng an toàn 4 sao.

Cụ thể, theo thông tin ASEAN NCAP công bố, về khả năng bảo vệ hành khách là người lớn ngồi trong xe, Hyundai Stargazer đạt 31,21 điểm và 14,48 điểm về khả năng bảo vệ trẻ em. Trang bị an toàn của mẫu xe đạt 12,04 điểm trong khi về khả năng bảo vệ an toàn cho người lái, Hyundai Stargazer đạt 8,75 điểm.

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được Hyundai Thành Công nhập khẩu, phân phối từ cuối tháng 10.2022 với giá từ 575 - 685 triệu đồng.