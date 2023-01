Indonesia điều hàng nghìn cảnh sát chống bạo động, tuyển Việt Nam có luồng đi riêng

Ông Endra Zulpan kêu gọi: “Trên hết, tôi rất mong muốn người hâm mộ Indonesia đến xem trận đấu đều cần cư xử đúng mực và giữ tinh thần thể thao. Sắp tới chúng ta còn tổ chức kỳ World Cup U.20 nên rất cần để lại hình đẹp trước bạn bè quốc tế”.

Về công tác an ninh, ông Endra Zulpan cho biết: “Tổng cộng có 3.624 nhân viên phối hợp chung đã được điều động để giữ an ninh đảm bảo an toàn cho trận đấu. Trong đó, 3.281 người là cảnh sát chống bạo động, 212 nhân viên an ninh và 131 nhân viên khác từ chính quyền địa phương. Toàn bộ lực lượng này sẽ thực hiện các công việc bảo đảm an ninh bên ngoài và xung quanh sân. Bên trong sân sẽ có 500 nhân viên an ninh theo quy định của FIFA làm công tác bảo vệ và sẽ có 1 người quản lý chung những nhân viên này”.

Ngoài ra, theo cũng theo ông Endra Zulpan: “Sẽ có khoảng 200 nhân viên an ninh không mặc đồng phục được bố trí rải rác trên các khu vực khán đài cùng khoảng 100 nhân viên mặc đồng phục đứng gác ở lối đi của sân vận động. Những người này sẽ phối hợp với khoảng 200 người nữa theo dõi các diễn biến trong sân trên các khán đài và xung quanh sân qua màn hình từ các máy quay an ninh để kịp thời xử lý ngay các tình huống khẩn cấp xảy ra, như CĐV ẩu đả nhau, say xỉn hay các vụ manh nha gây náo loạn khác…”.





Bên cạnh đó, ông Endra Zulpan cũng kêu gọi thông qua mạng xã hội cùng các kênh truyền thông khác, đề nghị những khán giả không có vé đừng nên đến sân, vì nhân viên an ninh sẽ kiểm tra rất chặt chẽ vấn đề này. Điều này cũng sẽ giúp hạn chế lưu lượng xe và người lưu thông xung quanh khu vực sân Gelora Bung Karno do dự kiến sẽ có rất đông khán giả đến sân.

Trong khi đó, theo trang Nusantaratv, cảnh sát Indonesia cũng bố trí một luồng đi riêng cho xe buýt chở tuyển Việt Nam khi đến sân và sẽ có xe cảnh sát theo sát bảo vệ nhằm tránh xảy ra sự cố xe buýt của tuyển Thái Lan bị CĐV quá khích ném đá gây vỡ kính ở trận đấu hôm 29.12.2022.