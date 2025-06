Diễn ra tại 71 đại lý Toyota khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam từ nay đến hết ngày 30.6, sự kiện trưng bày và trải nghiệm các dòng xe Toyota Cross đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Bên cạnh Yaris Cross, Corolla Cross và Veloz Cross, thì sự hiện diện của "anh cả" Innova Cross là "thỏi nam châm" thu hút đa dạng đối tượng khách hàng đến với sự kiện lần này.

Theo báo cáo từ phía đại lý, Innova Cross là mẫu xe được nhiều lượt khách hàng đăng ký nhận thông tin và lái thử hơn cả. Anh Vũ Đức Minh (38 tuổi, Quảng Nam) cùng gia đình, vợ và 2 con trai dành cả ngày thứ bảy đến với đại lý Toyota tham gia sự kiện Cross Line-up, nhất là khi anh đang có nhu cầu nâng đời xe lên một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi và an toàn hơn và Innova Cross đã lọt vào "mắt xanh" của gia đình suốt thời gian qua. Bước xuống xe sau khi lái thử cả phiên bản xăng và hybrid, anh Minh chốt: "Tôi phải lấy chiếc xe này".

Chiếc xe được anh đặt cọc ngay trong sự kiện là Innova Cross bản hybrid. "Innova Cross tôi thấy chạy ngoài đường nhiều rồi, mà để ý đa phần là bản hybrid. Lúc đó tôi khá đắn đo vì cao hơn bản xăng đến gần 200 triệu đồng, sao dân mình lại chịu chi đến thế. Nhưng nay trực tiếp lái thử, vợ con ngồi sau trải nghiệm thì thấy mẫu xe này xứng đáng với giá bán hiện tại cả về thiết kế, tiện ích, cảm giác lái và các tính năng an toàn, thêm vào đó là đại lý cũng có nhiều ưu đãi cho tôi khi đặt mua xe trong sự kiện này", anh Minh nhận xét.

Bên cạnh lái thử, nhận những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng đặt mua xe trong sự kiện, đại lý Toyota còn mang đến không gian trải nghiệm, trang bị kiến thức - kỹ năng hữu ích. Không chỉ trang bị kiến thức thông qua workshop, đại lý còn giúp khách hàng có góc nhìn trực quan qua việc thực hành kiểm tra xe an toàn trước khi vận hành như camera 360, phanh, gạt mưa,... cùng kỹ thuật phanh khẩn cấp, đánh lái tránh chướng ngại vật. Ngoài ra, thông qua workshop, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, các câu hỏi minigame, khách hàng hiểu đúng, đủ và biết cách vận dụng các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense vào thực tế lái xe, hỗ trợ người lái và mang đến những hành trình an tâm hơn.

Cũng trong không gian sự kiện, đại lý còn chuẩn bị riêng khu vực vui chơi dành cho trẻ em với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em cũng như gắn kết gia đình. Tô màu tranh, lắp ráp mô hình, chụp ảnh lưu niệm cả gia đình, workshop mosaic… Cross Line-up trở thành điểm đến thú vị cho nhiều gia đình dịp cuối tuần.

Tính đến hết tháng 5.2025, 9.174 xe Innova Cross đã được giao đến tay khách hàng trên cả nước và trong đó có đến 3.678 chiếc phiên bản hybrid. Được nhập khẩu từ Indonesia cùng với nguồn cung được đảm bảo ổn định, từ đầu năm đến nay, mẫu MPV cỡ trung là một trong những trụ cột doanh số của hãng.

Người dùng lựa chọn Innova Cross không chỉ bởi cái "mác" Toyota hay tiền tố "Innova" đã trở nên quen thuộc, gắn liền với những giá trị bền bỉ và tiết kiệm, mà còn bởi những giá trị gia tăng mà mẫu xe hoàn toàn mới này mang đến. Bên ngoài hình hài một chiếc xe đa dụng MPV là vẻ năng động, phóng khoáng và hiện đại của SUV. Vóc dáng lai SUV kết hợp những đường nét dập nổi, cùng kích thước tổng thể (D x R x C) lớn hàng đầu phân khúc 4.755 x 1.850 x 1.790 mm mang đến vẻ bề thế, vững chãi cho chiếc xe, tạo uy tín với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Theo thông tin từ hãng, phần lớn khách hàng chọn Innova Cross với mục đích phục vụ gia đình, đáng ngạc nhiên là trong đó có số lượng lớn khách hàng trẻ, người lần đầu mua ô tô. Không chỉ ăn điểm ở thiết kế, Innova Cross còn đại diện cho tầm nhìn mới của Toyota với sự đầu tư đáng kể về trang bị tiện ích, an toàn và giàu công nghệ. Không gian Innova Cross như một ngôi nhà thu nhỏ với ghế lái chỉnh điện 8 hướng tiện lợi cho trụ cột gia đình. Hàng ghế thứ hai phong cách thương gia với khả năng chỉnh điện 4 hướng có đệm chân chỉnh điện 2 hướng cùng tựa tay mang đến cảm giác thư thái cho những thân yêu trong gia đình. Trên phiên bản xăng, mẫu MPV cỡ trung của Toyota được thiết kế với 8 chỗ ngồi rộng rãi, phù hợp cho gia đình đông thành viên.

Thiết kế linh hoạt và thông minh của Toyota đã nhận được sự đánh giá cao của nhiều khách hàng. "Sau hơn 1 năm sử dụng, tôi vẫn thấy tậu Innova Cross Hybrid là quyết định đúng đắn. Một chiếc xe đúng nghĩa để hưởng thụ. Một chi tiết nhỏ nhưng khiến tôi rất hài lòng là từ hàng ghế hai, không cần gập ghế mà vẫn đi ra hàng sau dễ dàng và tiện cho cả gia đình", anh Quốc Minh chia sẻ.

Không chỉ tạo thiện cảm ban đầu, Innova Cross tạo độ tin cậy và cảm xúc sau tay lái, cho những hành trình gắn bó dài lâu. Động cơ 2.0L kết hợp với hộp số tự động vô cấp Direct shift CVT mang đến khả năng vận hành mượt mà và êm ái. Đặc biệt, phiên bản hybrid còn ghi điểm khi mang đến cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát trên mọi cung đường, nhờ sự bổ trợ của động cơ điện giúp việc tăng tốc không độ trễ và leo dốc cũng có phần mạnh mẽ hơn. Khi di chuyển trong đô thị, Innova Cross Hybrid có thể hoạt động như một chiếc xe thuần điện ở dải tốc độ thấp và quãng ngắn, tiết kiệm nhiên liệu và không phát thải. Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, ga tự động hay các tính năng an toàn Toyota Safety Sense cũng giúp trụ cột gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang đến chuyến đi khỏe, vui vẻ và an tâm cho cả nhà. Sở hữu hệ thống pin hybrid thế hệ thứ 5 nhỏ gọn, nhẹ hơn nhưng tạo công suất cao hơn, cùng chính sách bảo hành đến 7 năm hoặc 150.000 km là lý do để hơn 3 nghìn gia đình Việt tin tưởng lựa chọn mẫu xe này.

