‘Jackass Forever’ hạ gục ‘Spider-Man: No Way Home’ chiếm vị trí đầu doanh thu Bắc Mỹ

Bộ phim hài hành động Jackass Forever của hãng Paramount chiến thắng vang dội tại phòng vé nội địa tuần qua khi vượt qua bom tấn Spider-Man: No Way Home. Trong khi đó bộ phim thảm họa Moonfall của đạo diễn Roland Emmerich có doanh thu không như mong đợi.

Jackass Forever thu về 23,5 triệu USD từ 3.604 điểm chiếu ở Bắc Mỹ trong lần ra mắt đầu tiên vào cuối tuần qua với kết quả cao hơn cả mong đợi. Jackass Forever với sự tham gia của Johnny Knoxville, Steve-O, Wee Man… được nhiều người dự đoán sẽ giành vào top đầu phim đạt doanh thu cao nhưng chiến thắng của nó vẫn gây bất ngờ và ấn tượng vì khá lâu một bộ phim hài đã chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Jackass Forever do Jeff Tremaine đạo diễn nhận được đánh giá tích cực từ những nhà phê bình, đạt 85% trên Rotten Tomatoes và điểm B+ trên CinemaScore từ khán giả. Chris Aronson, chủ tịch phân phối phim nội địa của hãng Paramount cho biết: “Trong tình hình kinh doanh không thuận lợi, bộ phim đã gây bất ngờ. Thật tuyệt khi thấy những điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Tôi khá thích thú với tỉ lệ cao người đến rạp xem phim trên 35 tuổi”.

Nhà phê bình phim chính của tờ Variety - Owen Gleiberman đã có những nhận định tích cực về phim, với kinh phí sản xuất chỉ 10 triệu USD, Jackass Forever sẽ khiến nhà sản xuất cười suốt.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Thật khó để có bộ phim mới mẻ và hài hước nhưng Jackass Forever đang làm được điều đó. Kinh phí chỉ 10 triệu USD, chắc chắn phim sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận”.





Moonfall phát hành tại Bắc Mỹ vào cuối tuần qua có doanh thu không như mong muốn. Bộ phim thảm họa khoa học viễn tưởng thu về 10,1 triệu USD từ 3.446 rạp chiếu. Doanh thu bán vé đó tiềm ẩn nhiều vấn đề vì Moonfall tiêu tốn đến 140 triệu USD để sản xuất, trở thành một trong những bộ phim độc lập đắt nhất trong lịch sử. Khán giả chấm phim điểm C+ trên CinemaScore còn các nhà phê bình chỉ cho 39% trên Rotten Tomatoes.

Đạo diễn Roland Emmerich từng làm những tác phẩm thảm họa kinh phí lớn như Independence Day: Resurgence, 2012… nhưng trong trường hợp của Moonfall, dù có sự tham gia của Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña và Donald Sutherland vẫn không thể cứu doanh thu phim. “Hiện tại, thế giới đang đối mặt với thảm họa dịch bệnh, ai còn muốn ngồi xem một câu chuyện thảm họa mặt trăng?”, David A.Gross cho rằng khán giả sẽ cười vui hơn khi xem Jackass Forever sau những mất mát.

Moonfall chỉ giành được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, đẩy Spider-Man: No Way Home xuống vị trí thứ 3 trong tuần thứ 8 ra rạp. Trước đó phim giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng suốt 6 tuần trong số 8 tuần ra rạp. Bom tấn do Tom Holland đóng chính thu về 9,6 triệu USD từ 3.600 rạp chiếu, đánh dấu sự sụt giảm 11% so với tuần trước đó. Sau hai tháng ra rạp, câu chuyện mới nhất của Người Nhện đã thu về 748,9 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ.

Ở vị trí thứ 4, phần tiếp theo Scream của Paramount thu về 4,7 triệu USD từ 3.227 rạp chiếu, nâng tổng doanh thu 4 tuần ra rạp của phim lên 68,9 triệu USD. Phim ca nhạc hài hoạt hình Sing 2 lọt vào top 5, thu về 4,1 triệu USD từ 3.266 rạp chiếu. Kể từ khi khởi chiếu vào dịp Giáng sinh năm ngoái, Sing 2 đã thu về 139,5 triệu USD.

Spider-Man: No Way Home chỉ kém 11,1 triệu USD so với bom tấn năm 2009 Avatar của James Cameron (760 triệu USD), trở thành phim phát hành tại Bắc Mỹ đạt doanh thu cao thứ ba trong lịch sử. Tính trên toàn cầu, Avatar giữ kỷ lục mọi thời đại với 2,802 tỉ USD, Spider-Man: No Way Home đang giữ vững vị trí thứ 6 với 1,77 tỉ USD khi chưa thể công bố ngày phát hành tại Trung Quốc, thị trường rạp chiếu lớn nhất thế giới. Vì vậy phim sẽ gặp khó khăn khi vượt qua mốc 2 tỉ USD, ngưỡng mà chỉ có 5 phim từng vượt qua. Tất nhiên, không bộ phim nào trong số đó công chiếu trong thời đại dịch như Spider-Man: No Way Home.