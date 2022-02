Jake Gyllenhaal lên tiếng về nghi vấn bị Taylor Swift ‘đá xéo’ trong MV

Mới đây trong buổi phỏng vấn với tạp chí Esquire, Jake Gyllenhaal lần đầu lên tiếng về việc bị Taylor Swift “đá xéo” trong MV All to well. Cụ thể hồi cuối năm ngoái, Taylor Swift cho ra mắt MV All too well dưới dạng thức phim ngắn, thuật lại một mối tình buồn được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ chính khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi của cô và tài tử Jake Gyllenhaal. Hàng loạt ca từ, chi tiết, nhân vật trong MV được người hâm mộ đánh giá là giống hệt với chuyện đời tư của hai nghệ sĩ một thời.

Trên mạng xã hội cũng nổ ra vô số tranh cãi và bàn tán xoay quanh chủ đề này khiến Jake Gyllenhaal phải tắt phần bình luận. Nhiều fan của Taylor Swift còn thẳng thừng chỉ trích nam diễn viên vì đã đối xử tồi với người yêu một thời khiến cô suy sụp thời gian dài sau đó. Tuy nhiên, Jake Gyllenhaal cho biết anh không hề để bụng, cuộc sống cũng diễn ra rất nhẹ nhàng trong khoảng thời gian MV All too well được tung ra. Ngôi sao Brokeback Mountain chia sẻ: “Tại thời điểm một số người hâm mộ trở nên mất bình tĩnh, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm yêu cầu họ cư xử văn minh hơn nên đã tắt bình luận, chỉ thế thôi”.





“Chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Đó là mối quan hệ giữa Taylor và người hâm mộ thôi. Ca khúc là cách cảm nhận của cô ấy và các nghệ sĩ vẫn lấy chất liệu từ đời thực để làm cảm hứng sáng tác, tạo cảm xúc cho bài hát. Tôi sẽ không giận ai vì chuyện đó đâu”, Jake Gyllenhaal nói thêm. Khi được hỏi liệu những lùm xùm trên có ảnh hưởng đến tình cảm của anh và bạn gái hiện tại không, Jake Gyllenhaal cho biết: “Chuyện này chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tôi và Jeanne Cadieu đang có một mối quan hệ rất tuyệt vời, một gia đình mà tôi yêu thương hết mực”.

Có thể thấy đây là lần hiếm hoi Jake Gyllenhaal chịu trả lời thẳng thắn về những vấn đề liên quan đến Taylor Swift. Thời gian trước đây, nam diễn viên thường xuyên né tránh các câu hỏi liên quan đến tình cũ và xem như chưa từng quen biết cô. Hồi năm 2010, Taylor Swift và Jake Gyllenhaal từng có 3 tháng yêu đương mặn nồng bên nhau nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận công khai.

Chuyện hẹn hò của cặp đôi được cánh paparazzi phát hiện. Sau khi chia tay, Taylor Swift nhiều lần bị đồn trách khéo người cũ qua các ca khúc We’re never ever getting back together và All too well. Hiện tại, cả Taylor Swift và Jake Gyllenhaal đều đã có tình yêu mới. Giọng ca Willow hạnh phúc bên diễn viên Joe Alwyn, trong khi đó Jake Gyllenhaal hẹn hò với người mẫu Pháp Jeanne Cadieu từ năm 2018.