James Cameron tiết lộ việc Matt Damon mất 250 triệu USD khi từ chối đóng 'Avatar'

Matt Damon gây sốt vào năm 2021 sau khi tiết lộ tại LHP Cannes rằng James Cameron không chỉ mời anh đóng vai chính trong bộ phim Avatar năm 2009 mà còn đề nghị anh một thỏa thuận trong đó Damon sẽ nhận được 10% lợi nhuận phòng vé của bộ phim.

Avatar thu về hơn 2,9 tỉ USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, lẽ ra đã mang về cho Damon hơn 250 triệu USD.

“Tôi sẽ đi vào lịch sử”, Matt Damon nói với báo giới. “Bạn sẽ không bao giờ gặp một diễn viên nào từ chối số tiền như thế”.

James Cameron được hỏi về quyết định của Damon trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài BBC nhân dịp phát hành Avatar: The Way of Water. Đạo diễn ngay lập tức cười khi tên của Damon được nhắc đến.





Cameron nói: “Anh ấy đang dằn vặt bản thân vì điều này. Và tôi thực sự nghĩ bạn biết đấy, 'Matt, anh giống như một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới, hãy vượt qua điều đó đi'. Nhưng cùng thời điểm Matt phải làm phim Bourne khác và chúng tôi không thể làm gì hơn. Vì vậy, anh ấy phải từ chối một cách đáng tiếc”.

Matt Damon nói tại LHP Cannes rằng anh từ chối Avatar vì đã cam kết hoàn thành bộ ba phim hành động Bourne với đạo diễn Paul Greengrass. Trong khi việc từ chối Avatar hóa ra không phải là quyết định tài chính tốt nhất, Damon khẳng định rằng đó vẫn là quyết định đúng đắn về mặt “đạo đức”.

Khi đưa ra ý tưởng về việc Matt Damon đóng vai khách mời ở các phần tiếp theo của Avatar trong tương lai, James Cameron đã trả lời: “Phải làm thôi. Nhưng anh ta không nhận được 10% đâu nhe”.