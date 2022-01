Jay Park từ chức giám đốc công ty giải trí

Ngày 31.12, nghệ sĩ hip hop Jay Park đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội và thông báo về việc từ chức của mình. Anh viết: “Sau khi suy nghĩ và cân nhắc trong một thời gian dài, tôi đã quyết định từ chức CEO của AOMG và H1ghr Music”.

Nam ca sĩ cho biết mình vẫn đảm nhận vai trò cố vấn cho công ty đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ. “Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết tin này. Tôi rất biết ơn những người hâm mộ đã tin tưởng tôi. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi cũng như AOMG và H1ghr Music trong tương lai”.

Ngoài ra, giọng ca Mommae cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ gắn kết như thành viên trong gia đình với đồng nghiệp. “Các nghệ sĩ và nhân viên đã tin tưởng tôi. Họ đến công ty do tôi thành lập để cùng nhau phát triển và biến nó thành một tổ chức tuyệt vời. Tôi rất tự hào và vinh dự vì chúng tôi đã cùng nhau làm nên lịch sử”, Jay Park nói thêm.

Cựu thủ lĩnh AOMG cho biết sẽ tiếp tục cố gắng và làm tốt nhất vai trò của mình trong tương lai.





Jay Park (tên thật là Park Jae Beom) sinh năm 1987, là một nam rapper, ca sĩ, nhà sản xuất, vũ công… người Mỹ gốc Hàn Quốc. Năm 2013, Jay Park đã thành lập công ty giải trí chuyên về hip hop AOMG. Nhờ sở hữu nhiều nghệ sĩ tài năng và thể loại âm nhạc độc đáo, AOMG nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Hiện, công ty này đang quản lý nhiều tên tuổi nổi bật như quán quân Show me the money Loco, Simon Dominic, Gray, Lee Hi, Yugyeom (GOT7)...

Năm 2017, Jay Park và Cha Cha Malone thành lập hãng thu âm hip hop, R&B - H1ghr Music, với hy vọng tạo ra một công ty toàn cầu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các nghệ sĩ hip hop Hàn Quốc và Mỹ.

Sau thông báo bất ngờ của Jay Park, người hâm mộ đã nhanh chóng phản ứng và bàn tán xôn xao trên các trang cộng đồng trực tuyến. Nhiều người lo lắng rằng Jay Park đang chuẩn bị cho việc giải nghệ. Họ cũng hy vọng nam ca sĩ sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Cư dân mạng bình luận: “Tôi thật sự rất ngạc nhiên”, “Tôi hy vọng anh ấy sẽ không giải nghệ”, “Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ nên cũng cần được nghỉ ngơi”, “Miễn là anh ấy vẫn hoạt động trong tương lai”, “Tôi muốn nhìn thấy Jay Park nhiều hơn nữa”...