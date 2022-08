JBL giới thiệu tai nghe không dây với hộp sạc có màn hình cảm ứng

Theo Theverge, màn hình trên hộp sạc của Tour Pro 2 cho phép người dùng lướt qua nhiều nội dung như quản lý nhạc và điều chỉnh tai nghe, cũng như nhận cuộc gọi, tin nhắn, thông báo trên mạng xã hội... mà không cần phải lấy điện thoại của mình ra ngoài. Màn hình này được JBL quảng cáo là một tính năng năng suất nhằm tạo thuận lợi cho người dùng.

Bản thân tai nghe của Tour Pro 2 tương thích với Bluetooth 5.3 LTE và được trang bị trình điều khiển 10 mm, tăng so với 6,8 mm có trên Tour Pro Plus. JBL cho biết tai nghe có thể kéo dài thời gian sử dụng lên đến 40 giờ, với bản thân tai nghe có khả năng hoạt động trong khoảng 10 giờ trước khi cần sạc trong hộp.

Đây là một cải tiến so với tổng số 32 giờ và 6 giờ tương ứng trên Tour Pro Plus khi ANC đang hoạt động, mặc dù đánh giá từ Rtings cho thấy mức sử dụng trong thế giới thực chỉ khoảng 4,2 giờ và tổng thời lượng pin của nó là 16,8 giờ. Hy vọng tai nghe mới sẽ cải thiện các khả năng này khi hoạt động trong đời thực.

Bên cạnh đó, Tour Pro 2 có sáu micrô tích hợp giống như Tour Pro Plus, nhưng không rõ liệu chất lượng micro có được cải thiện hơn so với tiền nhiệm hay không.





Cùng với Tour Pro 2, JBL cũng giới thiệu mẫu tai nghe không dây chụp tai Tour One M2. Sản phẩm này được trang bị tính năng True Adaptive ANC và trình điều khiển được điều chỉnh bởi JBL Pro. Đây là tai nghe kế nhiệm JBL Tour One đời đầu, cung cấp các cải tiến về thời lượng pin khi ANC hoạt động (từ 25 giờ lên 30 giờ) và nâng cấp kết nối lên Bluetooth 5.3. Tai nghe cho tổng thời lượng pin duy trì ở mức 50 giờ, mặc dù Tour One M2 cung cấp khả năng sạc nhanh, mang đến cho người dùng 5 giờ sử dụng chỉ trong 10 phút.

Tour One M2 có giá bán lẻ 299 USD, tăng từ 200 USD so với Tour One đời đầu. Trong khi đó, tai nghe không dây Tour Pro 2 được bán với giá 249 USD, tăng từ 200 USD so với Tour Pro Plus. Cả hai mẫu tai nghe của JBL đều có các màu đen hoặc màu sâm panh, có sẵn để mua từ tháng 1.2023.