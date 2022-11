Jennifer Lopez công bố album mới ‘This is Me… Now’ sau 20 năm

Jennifer Lopez (53 tuổi) xóa các bài đăng khỏi Instagram trong vài ngày qua, đã chia sẻ một video clip trên nền tảng truyền thông xã hội, trong đó cô tạo lại trang bìa báo năm 2002 với áo hồng và đội mũ rồi nói: “Đây là tôi khi đó... Đây là tôi bây giờ”.

Album This is Me... Then trình làng năm 2002, bao gồm các bài hát nổi tiếng Jenny from the Block và All I Have được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của Lopez vào thời điểm đó với nam diễn viên Ben Affleck. Cặp đôi được mệnh danh là “Bennifer” đã đính hôn nhưng hủy đám cưới vào năm 2003 và chia tay vài tháng sau đó.





Cả hai ngôi sao khơi lại mối tình lãng mạn vào năm ngoái và kết hôn vào mùa hè năm nay.

Trong bài đăng trên Instagram, Jennifer Lopez liệt kê tên 13 bài hát trong album mới This is Me… Now, trong đó có bài Dear Ben pt. ll.