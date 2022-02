Jennifer Lopez đóng vai danh ca bị soi mói trong phim ‘Marry Me’

Trong phim, Jennifer Lopez vào vai Kat Valdez dự định có đám cưới thế kỷ với bạn trai cũng là danh ca đình đám Bastian (Maluma đóng). Khi phát hiện người mình yêu thương là kẻ gian dối, Kat quyết định cưới một người xa lạ trong đám đông. Người may mắn ấy là giáo viên toán Charlie Gilbert (Owen Wilson).

“Đây không phải là vai mà tôi phải nghiên cứu để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi hiểu tất cả điều đó vì đã xảy ra với mình rồi. Phần khó khăn nhất là những gì xảy ra bên trong phòng ngủ rồi bạn phải chịu đựng nỗi đau khi mọi chuyện được cả thế giới chú ý và các loại phương tiện truyền thông đổ dồn vào soi mói bạn”, Jennifer Lopez nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Điều làm nên sự khác biệt của bộ phim với các tác phẩm tình cảm hài hước thông thường chính là việc Marry Me khai thác sự lãng mạn ở những cặp đôi tuổi trung niên. Khán giả đã quá quen với những câu chuyện tình trẻ trung trên màn ảnh mà chợt quên rằng tình yêu có thể diễn ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Câu chuyện tình yêu trưởng thành đầy tự nhiên mà không kém phần ngọt ngào trong Marry Me làm nên giá trị cho tác phẩm.

Một trong những khía cạnh khác mà bộ phim của nữ đạo diễn Kat Coiro đề cập chính là sự nổi tiếng và vai trò của mạng xã hội. Jennifer Lopez là lựa chọn hoàn hảo cho vai một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu chịu áp lực khủng khiếp của truyền thông. Đằng sau hình mẫu lấp lánh của diva Kat Valdez là một phụ nữ cô đơn khao khát yêu thương.





Từ ca khúc chính Marry Me tới Pa Ti, Segundo, Church bắt tai, âm sắc trầm bổng của Love of My Life cho đến bản ballad dịu dàng On My Way, phần âm nhạc của Marry Me qua tài năng xuất chúng của Jennifer Lopez và ca sĩ Maluma đưa người xem đi từ dư vị nồng nàn của niềm vui đến nỗi đau và sự chữa lành.

Trong phim, mỗi bài hát đều kể một câu chuyện riêng và chiều sâu cảm xúc trong giai điệu lẫn phần lời bồi đắp thêm hành trình của các nhân vật. Nữ đạo diễn Kat Coiro chia sẻ: “Chúng tôi muốn đưa khán giả khám phá con người của Kat lẫn chân dung đời tư của cô ấy bằng âm nhạc”.

Ra mắt đúng dịp lễ tình nhân, Marry Me là một bộ phim gần như “tự thuật” của Jennifer Lopez, nữ danh ca từng đóng các phim Maid in Manhattan, The Wedding Planner, The Back-up Plan... Marry Me (tựa Việt Cưới em đi) công chiếu tại Việt Nam từ 11.2.