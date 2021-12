Jisoo (BlackPink) gây thất vọng về kỹ năng diễn xuất

Vào ngày 18.12, bộ phim Snowdrop chính thức được phát hành trên kênh JTBC và nền tảng phát trực tuyến Disney+. Dù chỉ mới lên sóng nhưng bộ phim đầu tay của Jisoo đã vướng phải không ít ồn ào. Bên cạnh các cáo buộc về kịch bản xuyên tạc lịch sử, diễn xuất của thành viên BlackPink cũng khiến cư dân mạng Hàn Quốc thất vọng.

Theo đó, nhân vật Young Ro trong Snowdrop là vai nữ chính đầu tiên của Jisoo trên sóng truyền hình xứ kim chi. Trong khi fan quốc tế hết lời khen ngợi sự xuất hiện của đại sứ toàn cầu Dior, thì người Hàn Quốc lại không đồng tình và chỉ trích cách phát âm cũng như ngữ điệu của Jisoo trong phim.

Nhiều người cho rằng chất giọng của Jisoo rất khó nghe, họ không hiểu những gì cô đang nói và cần phải đọc phụ đề để nắm được nội dung phim. Những người khác chỉ ra rằng cách thành viên BlackPink diễn lời thoại cũng rất vụng về. Thậm chí, người ta còn đặt ra nghi vấn Jisoo đã không cần thử vai và được chọn nhờ sự nổi tiếng sẵn có của mình.

Một yếu tố khác khiến Jisoo bị phản ứng chính là biểu cảm khuôn mặt của cô. Cách nữ thần tượng thể hiện cảm xúc bị cho là quá cường điệu và có phần gượng gạo. Điều này đã gây cản trở trong việc lột tả chân thực tính cách của nhân vật.

Ngoài ra, việc đóng cặp cùng Jung Hae In cũng là một nguyên nhân khiến Jisoo gặp phải tranh cãi. Bởi lẽ, Jung Hae In vốn được biết đến là nam diễn viên thực lực, đã được công nhận qua nhiều vai diễn từ trước. Không chỉ vậy, cách phát âm của anh cũng rất chuẩn xác và chuyên nghiệp. Điều này đã tạo nên sự chênh lệch trong những phân cảnh Jisoo xuất hiện cùng Jung Hae In.





Cư dân mạng đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận về diễn xuất của Jisoo trên các trang cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc: “Nếu không có phụ đề, tôi sẽ không hiểu cô ấy đang nói gì”; “Ngữ điệu của cô ấy vụng về và cách phát âm thì lộn xộn. Ngay cả biểu cảm của cô ấy cũng buồn cười”; “Diễn xuất của Jisoo thật sự rất tệ”...

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến bênh vực và thông cảm cho Jisoo, vì dù sao cô cũng là tân binh trong lĩnh vực phim ảnh. Nhiều người nhận định đơn vị sản xuất đã dựa vào sự nổi tiếng của Jisoo để thu hút khán giả, bất chấp những phản hồi tiêu cực. Một số khác lại cho rằng còn quá sớm để chế giễu kỹ năng của Jisoo bởi Snowdrop chỉ mới ra mắt và sẽ còn nhiều tập phim tiếp theo để nữ thần tượng chứng minh vai trò diễn viên của mình.

Tại thời điểm này, ngay cả những người hâm mộ toàn cầu của Jisoo cũng bắt đầu lên tiếng phẫn nộ và thể hiện sự không hài lòng với công ty chủ quản YG Entertainment: “Tại sao họ lại chọn loại công việc này cho Jisoo xinh đẹp của chúng ta?”; “Sẽ thật tuyệt nếu Jisoo được ra mắt trong thể loại lãng mạn”; “Tại sao công ty chủ quản lại chấp nhận tác phẩm này?”...

Mặt khác, trước khi Snowdrop công chiếu, đạo diễn Jo Hyun Tak từng chia sẻ về vai diễn của Jisoo trong buổi họp báo ra mắt phim. Ông cho biết mình không thực sự có kế hoạch chọn bất kỳ nữ diễn viên tân binh nào cho dự án lần này. Không chỉ vậy, việc chọn một người phù hợp để hóa thân thành nhân vật Young Ro là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, đạo diễn đã thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy Jisoo, ông giải thích: “Ngay khi tôi xem buổi thử vai của Jisoo, tôi đã biết đây chính là Young Ro. Vì vậy vai diễn được quyết định ngay trong nháy mắt”.

Hiện, trước làn sóng tẩy chay vì lý do xuyên tạc và kịch tính hóa các sự kiện lịch sử Hàn Quốc, Snowdrop đã phải nhận hơn 300.000 chữ ký yêu cầu cấm sóng. Hàng chục nhà tài trợ và quảng cáo lớn nhỏ cũng dần tuyên bố rút khỏi dự án trên. Ngoài ra, số người dùng hoạt động hàng ngày của nền tảng Disney+ đã giảm 45% kể từ khi tranh cãi nổ ra.