Johnny Depp 'cháy' cùng ban nhạc sau vụ kiện vợ cũ

Nam diễn viên Johnny Depp vừa gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện trên sân khấu buổi biểu diễn của nghệ sĩ Jeff Beck. Nhạc sĩ người Anh hiện đang có tour diễn vòng quanh Vương quốc Anh và buổi diễn của Jeff Beck diễn ra tại thành phố Sheffield vào chủ nhật vừa qua (giờ địa phương).

Trên sân khấu, tài tử Johnny Depp mặc phong trần, tóc để xõa, thay nhiều trang phục khác nhau xuyên suốt buổi diễn. Người hâm mộ thích thú, quay phim lại lúc tài tử hát và đăng tải lên YouTube.

Sao phim Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald cùng với Jeff Beck biểu diễn bài Isolation từng được John Lennon hát, What’s Going On của Marvin Gay và Little Wing của Jimi Hendrix. Nguồn tin của Deadline nhấn mạnh có thể Johnny Depp sẽ cùng với Jeff Beck diễn tại Royal Albert Hall ở Anh vào các ngày 30.5 và 31.5.





Trước khi là diễn viên, ngôi sao sinh năm 1963 từng khởi đầu sự nghiệp là một nhạc sĩ. Vào thập niên 2010, nam nghệ sĩ cùng với các nhạc sĩ tài danh khác thành lập ban nhạc Hollywood Vampires.

Tên tuổi của tài tử Johnny Depp đang được chú ý vì vụ anh kiện vợ cũ Amber Heard tội phỉ báng và đòi đền bù số tiền 50 triệu USD, vợ cũ kiện ngược lại anh đòi bồi thường số tiền gấp đôi. Cả 2 nghệ sĩ trải qua quá trình kiện tụng dài 6 tuần, quá trình tranh luận tại tòa được phát sóng từ ngày 11.4 đến nay thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.